Besos y abrazos reparte AMLO, pese a temores por coronavirus

Tabasco.- Pese a los crecientes temores por la llegada del coronavirus a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador demostró que eso no le preocupa al repartir besos y abrazos a pobladores.



El hecho sucedió en el marco de un evento celebrado en el municipio de Centla, en Tabasco, donde el Mandatario decidió ignorar las recomendaciones de las autoridades sanitarias sobre evitar saludar de beso y abrazo a otros para prevenir contagios.



Evocando la célebre frase de José Martí, "Amor con amor se paga", el Presidente compartió a través de su página de Facebook el video del emotivo momento donde se aprecia la emoción de los presentes al saludarlo.







El titular del Ejecutivo no vaciló en responder a las muestras de afecto de los tabasqueños abrazándolos, intercambiando palabras y tomando sus manos, mientras se mostraba sonriente portando un collar con los colores de la bandera.



Esta no es la primera vez que el presidente López Obrador decide ignorar las advertencias de sanidad, pues el pasado 28 de febrero hizo lo mismo en otro evento.



Al ser cuestionado sobre las acciones que tomaría ante la amenaza del coronavirus, AMLO respondió que no se tomarían mayores medidas, recordando la pandemia de 2009 con la influenza AH1N1, en la que desde su opinión se exageró.



Con información de El Debate