Best Buy anuncia su cierre en México y desata memes en redes sociales

Escuchar Nota

TERRIBLE NOTICIA PARA ARRANCAR EL DÍA



UNA VÍCTIMA MÁS DEL 2020



Así como sucedió con Sin Delantal, Best Buy anunció... Publicado por Filosóraptor en Martes, 24 de noviembre de 2020

“A pesar de este trabajo extraordinario [de nuestros colaboradores], los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio en México”, expresó.



La empresa Best Buy anunció que se va de México (llegó a nuestro país en 2008). Se comprometió a entregar todo lo comprado hasta ahora, pero el 31 de diciembre cerrará de forma definitiva sus 41 tiendas. pic.twitter.com/21REuiR2Gy — Líderes Mexicanos (@LideresMexicano) November 24, 2020

Adiós Best Buy, siempre fuiste el lugar al que iba a probar tecnología antes de comprarla en Amazon. pic.twitter.com/ttbdSKc0ev — Isaac Anaya V (@IsaacanayaV) November 24, 2020

Tenía precios muy altos, el servicio al cliente era pésimo, solo se usaba para buscar algo mejor en Amazon y aún así ahí va una de las peores tiendas de electrónica.



Que la Fuerza te acompañe Best Buy. pic.twitter.com/S2ipuPguaI — Oso Tramposo (@oso_tramposo) November 24, 2020

Todos hablan de Best Buy, Mercado Libre y Amazon...



Pero sólo los conocedores y osados fuimos a la Plaza de la Computación y salimos completos. pic.twitter.com/AFJ4vRPbM8 — El Artur™ sin H (@elArtur009) November 24, 2020

Best Buy: hola, nos vamos de Mexico porque tengo precios carísimos y desproporcionados, un servicio horrendo dlv, pésimas políticas de garantía y devolución y ps ya no compito ni tengo nada nadita a mi favor.



Gente loca: ¡ANLO BENESUELO! pic.twitter.com/ijmjAA8XGI — Eduardo San Epifanio (@limadp) November 24, 2020

Este martes trascendió que la cadena de tiendas Best Buy, cuyo giro era la venta de artículos tecnológicos, cerrará todas sus tiendas en México el próximo 31 de diciembre de 2020.Esta situación rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales, incluso los cibernautas aprovecharon para difundir algunos memes.Fernando Silva, presidente de Best Buy en nuestro país, declaró que el cierre de las sucursales se debe a los estragos ocasionados por la pandemia de coronavirus COVID-19. Cabe destacar que no hay un panorama muy alentador para los próximos meses, pues se prevé que las restricciones sanitarias continúen en varios estados de la República Mexicana debido al repunte de casos relacionados con la enfermedad surgida en Wuhan, China.Luego de que Fernando Silva emitiera su comunicado sobre el cierre de las tiendas Best Buy en México,También hubo comentarios de todo tipo: los que le echaron la culpa al gobierno de la “Cuarta Transformación”, los que culparon a gigantes como Amazon y quienes refirieron que el fracaso de la firma estadounidense se debió a su pésimo servicio.A continuación,que surgieron en plataformas como Twitter luego de que Best Buy anunciara su próxima partida de México:Información de Radio Fórmula