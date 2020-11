Beyoncé, Taylor Swift y Dua Lipa lideran la nominaciones a los Grammy

Escuchar Nota

Beyoncé, con nueve candidaturas, Dua Lipa, Taylor Swift y Roddy Rich, con seis cada uno,con una ceremonia reinventada por la pandemia del coronavirus.Por detrás,, esta última la gran ganadora de la pasada edición al triunfar en las cuatro categorías estrella, incluida álbum del año, con tan sólo 18 años.Por su parte,, una a mejor dúo pop gracias a "Un Día (One Day)" junto a J Balvin, Dua Lipa y Tainy, además de otra candidatura al mejor álbum latino pop/urbano por su aclamado "YHLQMDLG".Tras el anuncio de las nominaciones,, inspirada por las protestas raciales de Estados Unidos, que es candidata a la grabación del año y canción del año, siendo esta última categoría un premio a los compositores."Black Parade"(Rhythm and blues),Asimismo,a la grabación del año, además de la mejor interpretación de rap.Por su parte,, un disco compuesto durante la cuarentena y lanzado por sorpresa que ha encandilado al público y se ha ganado el respeto de la crítica.", el sencillo principal de ese trabajo, figura entre los nominados a canción del año así como en la categoría específica de género pop, junto a otra canción del disco interpretada con Bon Iver, "Exile"., quien hace tan solo dos años se llevó el Grammy al artista revelación,El disco súperventas de la británica,en los apartados más disputados.- Blanton Alspaugh- David Frost- Jesse Lewis- Elaine Martone- Jack Antonoff- Dan Auerbach- Dave Cobb- Flying Lotus – It Is What It Is (Thundercat)- Andrew Watt- Shameika – Fiona Apple- Not – Big Thief- Phoebe Bridgers – Kyoto- The Step – HAIM- Stay High – Brittany Howard- Kyoto – Phoebe Bridgers- Lost In Yesterday – Tame Impala- Not Big Thief- Shameika – Fiona Apple- Stay High – Britany Howard- A Hero’s Death – Fontaines D.C- Kiwanuka – Michael Kiwanuka- Daylight – Grace Potter- Sound & Fury – Sturgill Simpson- The New Abnormal – The Strokes- Fetch The Bolt Cutters – Fiona Apple- Hyperspace – Beck- Punisher – Phoebe Bridgers- Jaime – Brittany Howards- The Slow Rush – Tame Impala- “Stick That in Your Country Song,” Eric Church- “Who You Thought I Was,” Brandy Clark- “When My Amy Prays,” Vince Gill- “Black Like Me,” Mickey Guyton- “Bluebird,” Miranda Lambert- Bluebird – Miranda Lambert- The Bones – Maren Morris- Crowded Table – The Highwomen- More Hearts Than Mine – Ingrid Andress- Some People Do – Old Dominion- Lady Like – Ingrid Andress- Your Life Is a Record – Brandy Clark- Wildcard – Miranda Lambert- Nightfall – Little Big Town- Never Will – Ashley McBryde- YHLQMDLG – Bad Bunny- Por Primera Vez – Camilo- Mesa Para Dos – Kany Garcia- Pausa – Ricky Martin- 3:33 – Debi Nova- Aura – Bajofondo- Monstruo – Cami- Sobrevolando – Cultura Profética- La Conquista del Espacio – Fito Paez- Miss Colombia – Lido Pimienta- Mi Tumbao – José Alberto “El Ruiseñor”- Infinito – Edwin Bonilla- Sigo Cantando al Amor (Deluxe) – Jorge Celedón & Sergio Luis- 40 – Grupo Niche- Memorias de Navidad – Víctor Manuelle- Deep Reverence – Big Sean Featuring Nipsey Hussle- Bop – DaBaby- What’s Poppin – Jack Harlow- The Bigger Picture – Lil Baby- Savage – Megan Thee Stallion featuring Beyoncé- Dior – Pop Smoke- “Rockstar – DaBaby featuring Roddy Ricch- Laugh Now, Cry Later – Drake featuring Lil Durk- Lockdown – Anderson .Paak- The Box – Roddy Ricch- Highest in the Room – Travis Scott- The Bigger Picture – Lil Baby- The Box – Roddy Ricch- Laugh Now, Cry Later – Drake featuring Lil Durk- Rockstar – DaBaby featuring Roddy Ricch- Savage – Megan Thee Stallion featuring Beyoncé- Black Habits – D Smoke- Alfredo – Freddie Gibbs and the Alchemist- A Written Testimony – Jay Electronica- King’s Disease – Nas- The Allegory – Royce Da 5’9”- Lightning & Thunder – Jhené Aiko featuring John Legend- Black Parade – Beyoncé- All I Need – Jacob Collier featuring Mahalia and Ty Dolla Sign- Goat Head – Brittany Howard- See Me – Emily King- Better Than I Imagine – Robert Glasper featuring H.E.R. and Meshell Ndegeocello- Black Parade – Beyoncé- Collide – Tiana Major9 and Earthgang- Do It – Chloe X Halle- Slow Down – Skip Marley and H.E.R.- Chilombo – Jhené Aiko- Ungodly Hour – Chloe X Halle-Free Nationals – Free Nationals- ____ Yo Feelings – Robert Glasper- It Is What It Is – Thundercat- Yummy – Justin Bieber- Say So – Doja Cat- Everything I Wanted – Billie Eilish- Don’t Start Now – Dua Lipa- Watermelon Sugar – Harry Styles- Cardigan – Taylor Swift- Un Dia (One Day) – J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny and Tainy- Intentions – Justin Bieber featuring Quavo- Dynamite – BTS- Rain on Me – Lady Gaga with Ariana Grande- Exile – Taylor Swift featuring Bon Iver- Changes – Justin Bieber- Chromatica – Lady Gaga- Future Nostalgia – Dua Lipa- Fine Line – Harry Styles- Folklore – Taylor Swift- Ingrid Andress- Phoebe Bridgers- Chika- Noah Cyrus- D Smoke- Doja Cat- Kaytranada- Megan Thee Stallion- Black Parade – Beyoncé- The Box – Roddy Ricch- Cardigan – Taylor Swift- Circles – Post Malone- Don’t Start Now – Dua Lipa- Everything I Wanted – Billie Eilish- I Can’t Breathe – H.E.R.- If the World Was Ending – JP Saxe featuring Julia Michaels- Black Parade – Beyoncé- Colors – Black Pumas- Rockstar – DaBaby featuring Roddy Ricch- Say So – Doja Cat- Everything I Wanted – Billie Eilish- Don’t Start Now – Dua Lipa- Circles – Post Malone- Savage – Megan Thee Stallion- Chilombo – Jhené Aiko- Black Pumas (Deluxe Edition) – Black Pumas- Everyday Life – Coldplay- Djesse Vol. 3 – Jacob Collier- Women in Music Pt. III – Haim- Future Nostalgia – Dua Lipa- Hollywood’s Bleeding – Post Malone- Folklore – Taylor Swift