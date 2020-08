Biden acusa a Trump de ‘alentar la violencia’ en el marco de las protestas contra el racismo

Escuchar Nota

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, acusó el jueves al presidente estadunidense, Donald Trump, de “alentar la violencia” en el marco de las protestas registradas en el país contra el racismo y la brutalidad policial.Respecto al caso del afroamericano Jacob Blake, que se encuentra ingresado en estado grave tras recibir siete disparos por la espalda a manos de un agente de Policía en Wisconsin,Si bien el candidato demócrata no ha dicho si viajará o no al estado del noreste del país, especificó queQuien también habló a pocas horas de que Trump cierre la última Convención Nacional Republicana, fue la compañera de fórmula de Biden a la Casa Blanca, Kamala Harris, quien acusó al presidente de Estados Unidos de mostrar “un desprecio imprudente por el bienestar del pueblo estadunidense” durante la crisis sanitaria.“Lo que debe comprender sobre la naturaleza de una pandemia es que es implacable. No puede detenerla con un tuit. No puede crear una distracción y esperar que desaparezca”, dijo.La candidata demócrata a la Vicepresidencia criticó que la última convención republicana ha sido diseñada con el objetivo de “calmar el ego de Donald Trump”, obviando así, ha dicho, “que no se trata de él”, sino “de la salud, la seguridad y el bienestar del pueblo estadunidense”.“Donald Trump ha fracasado”, ha zanjado.