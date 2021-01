Biden advierte a sus funcionarios con el despido si se faltan al respeto

Escuchar Nota

“Si alguna vez están trabajando conmigo y les escucho tratar a otro colega con falta de respeto, hablando mal con alguien, les prometo que les despediré en el acto. En el instante”, dijo Biden.



“Voy a cometer errores. Y cuando los cometa, los reconoceré”, aseguró.



“Seremos juzgados, ustedes y yo, por cómo resolvamos esta cascada de crisis de nuestra era. ¿Estaremos a la altura de la ocasión? ¿Seremos capaces de superar esta hora extraña y difícil?”, planteó Biden en su discurso de investidura ante el Capitolio.



El presidente de Estados Unidos,, según informó The Washington Post.Biden lanzó esta advertencia durante la jura del cargo de unos mil funcionarios de su Gobierno, cuyos cargos no necesitan de la confirmación del Senado, este miércoles por la tarde.El presidente, sin referirse directamente a su antecesor, Donald Trump, dijo que el nuevo Gobierno tiene “la oportunidad de hacer mejor las cosas”.Biden se convirtió este miércoles en el 46º presidente de Estados Unidos tras semanas de convulsión política en el país norteamericano por la negativa de Trump a reconocer su derrota en las urnas.“Estados Unidos ha sido puesto a prueba y saldremos más fuertes”, insistía el nuevo presidente desde la escalinata del Capitolio, donde llamó a poner fin a la “guerra no civil” entre demócratas y republicanos, progresistas y seguidores de Trump.Tras la ceremonia,, firmó sus primeros documentos como presidente y luego pasó revista a las tropas que ahora dirige como comandante en jefe de Estados Unidos.A continuación, Biden, Harris y sus respectivos cónyuges, Jill Biden y Doug Emhoff, se dirigieron al cementerio nacional de Arlington (Virginia) para colocar una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido.La caravana presidencial atravesó después la Avenida Pensilvania, flanqueada por cientos de los más de 20 mil militares desplegados en la capital para la investidura, hasta llegar a la Casa Blanca.