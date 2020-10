Biden envía sus oraciones al presidente Donald Trump

Escuchar Nota

"Quiero enviar mis oraciones al presidente Trump y a la primera dama, para que tengan una rápida recuperación", afirmó Biden, quien en su corto discurso tuvo siempre puesta una mascarilla quirúrgica y que sigue manteniendo su calendario de campaña, mientras que Trump se encuentra desde hoy en cuarentena y bajo vigilancia médica.



"Dios proteja a la Primera Familia (como se conoce a la familia del presidente)", añadió Biden en su discurso en el estado clave de Michigan.



"Sé muchos estáis cansados de ser ignorados y faltados al respeto", apuntó Biden, quien añadió: muchos trabajadores "piensan que no los vemos, escuchamos o respetamos", agregó, al tiempo que indicó que con él en la Casa Blanca eso cambiará. EFE



El candidato demócrata a la Presidencia de EE.UU., Joe Biden, aseguró este viernes en un evento de campaña en Grand Rapids (Michigan) que reza para la "rápida recuperación" del mandatario Donald Trump tras su positivo por coronavirus y pidió tomarse en serio la pandemia de COVID-19 y no politizar la estrategia para combatirla.El exvicepresidente había comenzado a relajar en campaña algunas de la medidas para prevenir el contagio como despojarse de la mascarilla al hablar.Biden aprovechó para abrir su discurso hablando de la pandemia del nuevo coronavirus, que ha dejado más de 208.000 muertos en Estados Unidos y pidió "tomárselo en serio" y ser responsables para combatirlo, además de no politizar la lucha contra la enfermedad, que dijo que si él llega al poder conseguirá poner bajo control.El candidato demócrata, que confirmó que ha dado negativo en la prueba de la COVID-19, solicitó a la población que sea "patriótica" y use las mascarillas siempre que haya riesgo de transmisión y se faciliten pruebas regulares no solo para la gente en la Casa Blanca o para los miembros de su campaña, sino también para los trabajadores, especialmente los de más alto riesgo como los de la industria cárnica.Biden, que el martes compartió escenario con Trump durante los 90 minutos del debate presidencial, aseguró que si llega al poder tras las elecciones del 3 de noviembre ampliará los beneficios médicos para los más mayores, abaratará las guarderías y hará gratuita la enseñanza universitaria pública para las rentas de menos de 125.000 dólares anuales.El mensaje iba dirigido a trabajadores, familias de clase media e indecisos, que en 2016 votaron en gran medida por Trump y le concedieron la Presidencia.