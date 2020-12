Biden pide al Congreso de EU 900 mil mdd para combatir la pandemia

Escuchar Nota

Washington D.C.-El virtual presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Congreso que apruebe un paquete de ayuda económica para combatir el covid-19 y apoyó un proyecto de 900 mil millones de dólares presentado por un grupo de legisladores de ambos partidos.



“Sería un buen comienzo, pero no es suficiente”, dijo. “Voy a tener que pedir más ayuda”.



Biden dijo que su equipo de transición está elaborando su propio paquete de ayuda y sus colaboradores han indicado que será el primer proyecto que impulsarán en el legislativo.



Por otra parte, el presidente electo dijo que le pidió al doctor Anthony Fauci que cumpla en su gobierno “exactamente la misma función que cumplió para los últimos presidentes”: dirigir el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, manteniéndose como el principal especialista del país en esa especialidad médica.



Dijo que le pidió a Fauci que sea su “asesor médico principal” y miembro de su equipo asesor sobre el covid-19.



“Dije que sí inmediatamente”, aseguró Fauci en una entrevista el viernes a la cadena NBC. Fauci ha cumplido funciones similares bajo varios presidentes, tanto demócratas como republicanos, pero se vio marginado durante la presidencia de Trump, quien presentó un panorama muy distinto de la gravedad de la situación, como al decir que la pandemia se disiparía sola.



Biden dijo el jueves que una de sus primeras medidas será pedir a los estadounidenses que se comprometan a usar cubrebocas durante 100 días para detener el covid-19, aunque no habló de emitir una orden a nivel nacional como ha dicho anteriormente.



La medida representa un cambio notable respecto a Trump, cuyo escepticismo respecto al uso de cubrebocas ha contribuido a la politización del asunto. Eso hizo que muchas personas se rehusaran a implementar una práctica que, de acuerdo con los expertos de salud, es una de las maneras más sencillas y efectivas para controlar la pandemia, que ha cobrado la vida de más de 275 mil estadunidenses.



El presidente electo ha enfatizado frecuentemente el uso de cubrebocas como un “deber patriótico” y durante su campaña insinuó la posibilidad de ordenar su uso a nivel nacional, aunque posteriormente reconoció que hacer respetar el mandato estaría más allá de la capacidad del presidente. En entrevista con Jake Tapper de la cadena CNN, Biden dijo que pediría a la gente que use el cubrebocas “sólo por 100 días”.