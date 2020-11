Biden pide hablar con AMLO y su gobierno responde que aún no

Escuchar Nota

Hoy expliqué a interlocutores estadounidenses la posición del @GobiernoMX de esperar para felicitar al ganador de la elección presidencial en EU, por instrucciones del Presidente @lopezobrador_ y del Secretario @m_ebrard pic.twitter.com/3Su7IifFDX — Martha Bárcena (@Martha_Barcena) November 11, 2020

“México considera que emitir opiniones, comentarios o posiciones respecto a procesos internos puede ser considerado como intervencionista”, detalló la diplomática de carrera.

“A sus instituciones y a los partidos Demócrata y Republicano, así como al presidente Donald Trump y al presunto presidente electo Joseph Biden”, se indicó en español.



“Esta doctrina ha guiado la posición de México frente a procesos electorales de países extranjeros al establecer que: ‘Todas las naciones son iguales ante el derecho. En consecuencia, deben respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía, sometiéndose estrictamente al principio universal de no intervención’”.

“El gobierno de México le instruye a esa representación comunicar que por estas consideraciones, de orden histórico y constitucional, México esperará la definición institucional del proceso electoral del país vecino para establecer comunicación entre nuestro jefe de Estado y su presidente electo. Lo anterior, sin demérito de las decisiones que otros países tomen con base en sus propias leyes y tradiciones diplomáticas”, especificó.

La embajadora de México en Estados Unidos,en la Unión Americana.Por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard,, mismos que se consagran en la Constitución mexicana, particularmente en el principio de no intervención, así como en la historia del país.El Universal tuvo conocimiento de queObrador., Justin Trudeau;La decisión del gobierno mexicano se informó al equipo de Biden por canales diplomáticos.Bárcena, especialmente cuando otras naciones celebran procesos políticos internos.Expuso también queMéxico, añadió, está listo para trabajar con el futuro gobierno de Estados Unidos de manera constructiva, con base en los lazos de amistad y buena vecindad que unen a las dos naciones.En una nota informativa, escrita en inglés y español, difundida por la embajada mexicana en Washington y por la propia embajadora en Twitter, se manifestó que la posición del gobierno federal mexicano subraya el respeto al sistema político estadounidense., por lo que la diplomática explicó la dificultad de traducir la palabra prospective del inglés al español. “Puede traducirse de varias maneras; presunto es una de ellas, virtual sería otra, probable, eventual, futuro”, aclaró.La embajada mexicana comentó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre la propuesta de un contacto telefónico entre el presidente López Obrador y Biden. Sin embargo,En una comunicación que el director General para América del Norte, Roberto Velasco, envió a la representación diplomática en Washington, se detalló que no es posible la comunicación por un principio histórico asentado en la Doctrina Carranza, que data de 1918: la no intervención.Desde el Ejecutivo federal se instruyó a la embajada mexicana comunicar al equipo de Biden las consideraciones que impiden la comunicación.Se puntualizó que, sus resultados o los procesos que pudiesen derivar de ésta.En el documento, Velasco subrayó que el gobierno mexicano se reitera respetuoso de la voluntad popular estadounidense.