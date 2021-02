Biden rechazó reunirse con Bukele durante viaje no anunciado a Washington, revelan

Escuchar Nota

El que crea que un Presidente va a viajar a otro país a sentarse a pedir reuniones, tiene que revisar bien si posee un cerebro propio.



Hace más de 100 años inventaron el teléfono (sin tomar en cuenta otras tecnologías), como para no llamar y coordinar una cita de antemano — (@nayibbukele) February 9, 2021

El gobierno del presidenterechazó una solicitud de reunión con el mandatario salvadoreñodurante un viaje no anunciado ala semana pasada, dijeron el lunes tres personas al tanto de la decisiónBukele realizó elel cual no había sido reportado previamente, después de que un alto funcionario de laadvirtió en una entrevista con un medio noticioso salvadoreño que el gobierno de Biden preveía tenercon el mandatario centroamericano.Bukele no tardó en acoger las durasdel expresidente Donald Trump que, lo que le valió un enorme respaldo en Estados Unidos por su estilo de gobierno en El Salvador, donde goza de popularidad.Pero al igual que otros dignatarios que tuvieron una estrecha relación con, enfrenta dificultades para ajustarse al, el cual pretende revertir muchas de esas medidas y ha indicado que su relación con El Salvador está bajo revisión.El sorpresivo viaje del presidente en medio de larepresentó un dilema para funcionarios estadounidenses. Se les avisó con poco tiempo de anticipación y están evitando en buena medida las reuniones presenciales debido aly a que muchos altos cargos siguen vacantes, señalaron las tres personas, quienes se encuentran en Washington y hablaron bajo condición de anonimato a cambio de revelar tomas de decisiones internas.Al rechazar la solicitud de Bukele, los funcionarios de Biden querían asegurarse de que Bukele no utilizara ningún encuentro como una muestra de respaldo antes de las elecciones legislativas de finales de este mes, en las que busca extender su autoridad, indicaron las fuentes. Sin embargo, hicieron una excepción con el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien se reunió con altos funcionarios de Biden en Washington 11 días antes de los comicios presidenciales de la nación andina.Bukele insistió en que ely que no solicitó ninguna reunión con funcionarios de Biden.¿Qué “presidente del mundo saldría de viaje con su esposa y su pequeña hija para sentarse en Washington y pedir reuniones indiscriminadamente para que se lleven a cabo de inmediato? Eso ni siquiera tiene sentido”, comentó en un mensaje de texto.Ninguna de las tres personas precisó cómo se realizó la solicitud del encuentro. Sin embargo, aseguraron que la decisión de no reunirse con Bukele fue deliberada.A pesar de que el gobierno de Biden espera eventualmente incluir a Bukele en su plan de 4 mil millones de dólares para atacar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica, también tiene serias preocupaciones sobre su respeto al estado de derecho y la democracia, añadieron las personas.“Claramente, las condiciones han cambiado para Bukele", dijo, director de la división de las Américas deen Washington. “Su popularidad en El Salvador no lo aísla del escrutinio legítimo en Washington en torno a su historial sobre derechos humanos y el respeto al estado de derecho”.La oficina delindicó que el gobierno de Biden valora lo que considera una sólida relación entre El Salvador y Estados Unidos, y que trabajará estrechamente con sus aliados para atender los desafíos que enfrenta la región. Un portavoz se negó a emitir comentarios adicionales.Durante su visita a Washington, Bukele se reunió con, els (OEA), indicó la canciller, quien no viajó junto al mandatario.La, que el año pasado anunció que enviaría una misión de observadores a El Salvador para los comicios legislativos del 28 de febrero, no respondió a una solicitud de comentario ni difundió algún comunicado sobre la visita. Almagro por lo general tuitea sobre los encuentros que sostiene con dignatarios ,y el mismo día en que se reunió con Bukele promovió su participación en una conferencia vía Zoom con diplomáticos colombianos.