Biden restablece restricciones de viaje a Europa y Brasil por nuevas cepas del covid-19

Washington D.C.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, reimplementó de forma oficial las restricciones de viaje a personas que no tengan la nacionalidad estadunidense y provengan de Brasil, Reino Unido y la Unión Europea, así como la anexión de Sudáfrica, con el fin de impedir una mayor propagación de las nuevas variantes del covid-19



El decreto de Biden revierte la postura del ex presidente Donald Trump, en que decidió levantar las restricciones a estos países a días antes de que dejara la presidencia de Estados Unidos.



La decisión de restringir los viajes ya estaban anunciadas por la vocera de la Casa Blanca, Jen Paski, pero la adición de Sudáfrica a la lista de países con restricciones destaca la preocupación del nuevo gobierno frente a las mutaciones del virus, expresada el domingo por el "zar" de la pandemia en Estados Unidos, Anthony Fauci.



"Estamos preocupados por la mutación del virus que se ha detectado en Sudáfrica (...) La estamos examinando detenidamente. Obviamente es una variante diferente, más nociva que la detectada en Reino Unido y creo que es prudente restringirle la entrada al país de personas que no son ciudadanos", expresó Fauci en entrevista con el programa CBS This Morning.



La revocación de la medida ya se había anunciado por parte de allegados de Biden, pero la adición de Sudáfrica a la lista reveló la consternación en el gobierno de cara a la mutación del virus.



La variante sudafricana no ha sido detectada en Estados Unidos, pero la británica sí ha sido vista en varios estados del país.



Biden había emitido una orden ejecutiva para instruir a las agencias federales estadunidenses para exhortar a los viajeros internacionales resguardarse en cuarentena al llegar por vía aérea al país. La orden también requiere que todos los pasajeros con destino a Estados Unidos de dos años o más edad muestren una prueba negativa de covid-19 realizada dentro de los tres días previos a su viaje.