Bieber y Sheeran difunden una nueva canción juntos

Después de anticiparlo durante semanas, Justin Bieber y Ed Sheeran lanzaron este viernes su nuevo single "I Don't Care", que combina una melodía alegre con una letra con alusiones a la salud mental.La canción, que seguramente se convertirá en un hit del verano, llega solo unos meses después de que Bieber, de 25 años, dijo que se alejaría un poco de la música para centrarse en su salud y su familia."He estado buscando, explorando, prueba y error como la mayoría de nosotros hacemos; ahora estoy enfocado en reparar algunos de los problemas profundos que tengo como la mayoría, así no me desmorono", había posteado el cantante canadiense en Instagram en marzo.En su trabajo conjunto con Sheeran, de 28 años, la superestrella dice en la canción que se siente fuera de lugar y que lucha contra la ansiedad."Con toda esta gente alrededor / estoy paralizado por la ansiedad / pero me dicen que es donde debo estar", dice la letra.El tema se vuelve luego algo parecido a una oda al amor, posiblemente dedicada a la esposa de Bieber, la modelo Hailey Baldwin, y Cherry Seaborn, con quien se casó hace meses Sheeran."Y me haces sentir amado por alguien / puedo lidiar con esas malas noches cuando estoy con mi amor", canta la dupla en el estribillo.En los últimos meses, Bieber habló con franqueza sobre su depresión. "He luchado con la sensación de que la gente me está usando o no está realmente ahí para mí", le dijo a Vogue."Una de las cosas más importantes para mí es confiar en mí mismo. Tomé algunas malas decisiones personalmente y en las relaciones", dijo. "Esos errores han afectado mi confianza en mi juicio".Bieber, que comenzó su carrera en su adolescencia, acortó una gira abruptamente en 2017, diciendo que necesitaba trabajar en sus "inseguridades".La difusión del single llega en un momento en el que Bieber tiene más titulares por sus andanzas que por su música, incluyendo un episodio en el que golpeó accidentalmente a un fotógrafo con su vehículo.Además, tuvo problemas legales por hacer carreras con un auto en Miami y arrojar huevos a la casa de un vecino.En 2017, China dijo que Bieber no era bienvenido para actuar en el país debido a su "mal comportamiento", y dijo que tenía mucho que crecer si quería regresar.