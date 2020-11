Bien se portó ‘El Chapito’ conmigo, pa: Don Benzi trabajó para el capo

Escuchar Nota

sentado bajo la sombra de unos árboles de mango y limones, estáEs la cabecera municipal, al mediodía, el calor quema, y la noticia de la fuga del capo no genera alteración alguna en la comunidad. Todo transcurre normal, como un domingo cualquiera: jóvenes en las calles, en cuatrimotos, ladridos de perros al pasar, y las señoras en las casas, los abarrotes o la plazuela.Recuerda que en su juventud se dedicaba a sembrar maíz y cuidar ganado.a quien el gobierno de Chicago, en Estados Unidos, lo cataloga como el Enemigo Público Número Uno.No,Vivimos muy a gusto, gracias a Dios, cuando estábamos con los padres vivos, cuando estaban fuertes.Sí. Estuve en varias siembras. Anduve nomás de jod..., era pa’ la gente que hacía los sembradíos. Yo a esa gente le llevaba leña pa’ que hicieran comida, fueran mujeres o fueran hombres.Cuando fui pa’ allá, pues te voy a decir que teníaYo vi la tele, y salió varias veces, nunca había salido tanto como ahora.Me quiso mucho. Nomás que uno no sabe trabajar, no sabe cuidar, pero sí se portó bien conmigo.Me hizo muchos regalos, hasta me regaló una camioneta. Nomás que a nosotros qué nos van a durar esas cosas, lueguito le dimos en la torre. “Le hablé -me dijo- pa’ que viniera pa’ regalarle una camioneta”. ¿Cómo va a ser eso?, le dije.Pues cuando andaban esos hombres fuerao a un ladito. Hasta allá fuimos a dar. Los compadres de los novios eran de aquí de Sinaloa, muy camaradas de “El Chapo”, eran “El Chapo” Caro, hijo de Gil Caro., porque doña Consuelo hacía el pan y él lo correteaba por los ranchitos. Lo de las naranjas no sé.Atrás quedó don Benzi, sentado, tranquilo en el municipio de Badiraguato, donde ayer no hubo fiesta, pero la gente veía las noticias, leía el periódico y se tomaba selfies en el arco de la entrada a la cabecera municipal.