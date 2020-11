Bienal en el Franz Mayer coloca al cartel como soporte de reflexión

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Bienal Internacional del Cartel en México (BICM) exhibe en el Museo Franz Mayer trabajos agrupados en seis categorías, entre ellas derechos humanos, cine, la no violencia contra las mujeres y biodiversidad.



Mientras la inauguración, el 17 de noviembre, se realizó a puertas cerradas, la premiación y la entrega de la Medalla a la Excelencia José Guadalupe Posada a la historiadora Alejandra Moreno Toscano, al diseñador Rafael López Castro y al empresario y promotor cultural José Pinto Mazal, se pospusieron para el próximo año.



En conferencia de prensa a distancia se dieron a conocer los detalles de este encuentro, a propósito del cual ya se han realizado varias conferencias en el canal de Facebook del recinto, mismas que continuarán en diciembre, mientras la exposición de carteles, en cuyas categorías se incluyen inéditos y ya publicados, permanecerá hasta el 15 de marzo de 2021.



Competir y colaborar



En este momento existe una efervescencia a escala internacional por el cartel y las formas de comunicar. Se trata de visibilizar, mediante este medio, no sólo impreso (y que regresa a las calles), sino también digital, todas las temáticas importantes que debemos reflexionar para esta nueva etapa de la humanidad, como la convivencia, la sinergia, la empatía, eso que va a permitir entendernos; aunque estemos compitiendo en la misma rama, más vale que nos pongamos a colaborar para que este planeta siga existiendo, reflexionó Xavier Bermúdez, fundador de la BICM.



Hay muchos jóvenes, muy talentosos, y nos da tranquilidad que estos principios de colaboración se van a adaptar a todas las condiciones nuevas. El cartel seguirá vivo por el resto de la humanidad.



Alejandro Sabido, curador del Franz Mayer, señaló que la bienal reúne lo mejor que existe en términos de lenguaje visual internacional y nacional. Es una de las mejores formas de encontrar una evolución de los lenguajes visuales vinculados con problemas esenciales, en un entorno creativo y seguro.



En esta edición, con la que se celebran 30 años de la bienal, los convocantes son el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, con cartel publicado sobre cualquier tema; la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, y Beta San Miguel en Cartel, sobre cine; el programa para el medio ambiente de la Organización de Naciones Unidas en la categoría cartel inédito por la diversidad; Amnistía Internacional en cartel inédito por la no violencia contra las mujeres; la asociación Por Un Mejor México Sin Corrupción en la categoría cartel inédito, y la Comisión Federal de Competencia Económica en la categoría cartel inédito con el tema Más competencia para que puedas elegir.



Selección equilibrada y con contenido



La convocatoria se lanzó en noviembre de 2019 y cerró en mayo, un mes después de lo previsto debido a la pandemia. Hemos trabajado de la mano de las instituciones y los seis convocantes para lograr una selección con equilibrio y contenido en la parte estética, añadió Bermúdez.



Si alguien está atento y tiene sensibilidad para responder a una temática es el artista, en este caso el diseñador; hemos implementado esta política de hacer del diseño una herramienta socialmente útil, no el de tipo elitista o el que va a ciertos sectores de la población, sino un discurso democrático, abierto, añadió.



Todos los diseñadores, sobre todo los jóvenes, están preocupados por estas temáticas; se ha registrado también un cambio en la edad y género de quienes participan, ya que en un principio eran artistas y diseñadores mayores de 60 años, y ahora “tenemos un promedio de 38 años de edad y más de 48 por ciento de participación de las mujeres, cuando en 1990 no llegábamos ni a 15 por ciento.



Realmente las cosas están cambiando para bien; esta política de apertura, transversalidad en las decisiones, transparencia en lo que hacemos y de un verdadero ejercicio responsable de hacer del diseño una herramienta socialmente necesaria está funcionando y es un logro importante de estos 30 años, concluyó Xavier Bermúdez.



El Museo Franz Mayer reabrió hace unas semanas y cuenta con todas las medidas de seguridad sanitarias recomendadas por las autoridades de salud. El recinto se localiza en Avenida Hidalgo 45, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.