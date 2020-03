Bienestar deberá entregar versión íntegra de diagnóstico a Estancias Infantiles

Escuchar Nota

“La persona que se acercó al INAI está por obtener información que da cuenta de la evaluación de uno de los programas más sensibles para la sociedad, como es el de las Estancias Infantiles, lo que en sí mismo se define como la posibilidad de una fiscalización ciudadana en periodos intersexenales”, aseveró.



López-Dóriga Digital

El Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales () instruyó a laAl presentar el asunto ante el Pleno, el comisionadoindicó que con lo anterior se busca “fiscalizar y conocer los estudios de los programas con el fin de que éstosAgregó que “se debe celebrar que las personas sigan ejerciendo este derecho, dado que esta información le será de utilidad a quien lo solicitó y también a todos los que quisieran acceder al estudio, dado que será información pública”.Explicó que el diagnóstico que se le entregará al solicitante contiene diversos datos, entre ellos queEl recurso fue motivado por la solicitud de un particular que requirió los estudios, evaluaciones y análisis al programa, incluyendo en los que se encontraron inconsistencias.La Secretaría de Bienestar proporcionó una lista con las inconsistencias observadas a lasrealizadas a las delegaciones de las estancias infantiles, pero el particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, manifestando que requirió todos los estudios, evaluaciones y análisis, en particular, el que contuviera inconsistencias, pero solo recibió un listado con descripciones breves.La secretaría indicó que las inconsistencias en el programa estaban en proceso de investigación, por lo que clasificó la información como reservada y hacerla pública podría obstruir actividades de verificación, inspección o auditorías.Guerra Ford solicitó información adicional al sujeto obligado, con el fin de, pero la Secretaría de Bienestar no acreditó que exista un procedimiento administrativo en trámite.El comisionado analizó el diagnóstico y determinó que puede ser publicitado sin ninguna restricción, pues no contiene información que pueda clasificarse como reservada o confidencial.Por lo anterior, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Secretaría de Bienestar y le instruyó entregar la versión íntegra y completa del