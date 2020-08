Bill Cosby vuelve a la corte para apelar su condena por agresión sexual

Escuchar Nota

Nueva York.- El comediante estadounidense Bill Cosby apeló ante la máxima instancia judicial de Pensilvania su sentencia de tres a diez años de cárcel por drogar y agredir sexualmente a una mujer hace más de 15 años, según documentos presentados ante la corte.



La nueva apelación, que tiene lugar luego de que el comediante perdiera una anterior en diciembre ante la Corte Superior de Pensilvania, asegura que el jurado de su proceso nunca debería haber escuchado un viejo testimonio de Cosby ante fiscales, en el cual dijo que había administrado el medicamento sedante e hipnótico Quaaludes a mujeres en las cuales estaba interesado sexualmente.



Los fiscales habían prometido entonces a Cosby que éste nunca sería acusado, aseguran sus abogados en la apelación presentada el martes.



También indican que eso pasó "hace décadas" y que no está relacionado ni es comparable a los delitos por los cuales fue juzgado.



Sus defensores también señalan que el juez Steven O'Neill nunca hubiera debido permitir en el juicio el testimonio de otras cinco mujeres -además de la acusadora, Andrea Constand- que dijeron haber sido víctimas de abusos en encuentros con el actor ocurridos años atrás.



Juzgado como un "depredador"



Aseguran que a raíz de estos testimonios, Cosby fue juzgado como si fuera un "depredador" sexual, sin presunción de inocencia, y no por los crímenes de los que fue acusado sino por conductas anteriores en su vida.



El portavoz de Cosby, Andrew Wyatt, dijo a la AFP que el actor no tiene comentarios sobre su nueva apelación.



El popular comediante de 83 años, que rompió las barreras raciales con su papel de padre y médico en la exitosa serie de televisión "The Cosby Show" (1984-1992), fue declarado culpable en 2018 de drogar y agredir sexualmente a Andrea Constand en su mansión en Filadelfia.



Fue el primer juicio de celebridades y el primer veredicto de culpabilidad por agresión sexual desde el inicio del movimiento #MeToo.



A pesar de que más de 60 mujeres acusaron a Cosby de agresión sexual, solo fue juzgado por la denuncia de Constand, ya que el plazo de prescripción había pasado en los otros casos.