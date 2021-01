Bill, el perro que cojea imitando a su dueño porque siente empatía

Escuchar Nota

se ha vuelto viral el video de uncuando acompaña a su dueño que se encuentra con muletas, sin embargo el perro se encuentra saludable, solo lo hace por empatía e imita al hombre con la pierna herida., donde se le puede ver junto a un hombre con muletas caminando en la calle y es ayudado por su perro al que se le nota un poco deen los honorarios de los veterinarios y en radiografías, yEs simplemente empatía. Lo quiero"Escribió Russel Jones en una publicación de Facebook que se compartió el día martes yEl perro imitaba la cojera de su dueño, ya quequien por empatía sigue el comportamiento de su amo y este tipo de actos puede darse en este tipo de animales.De acuerdo con la página de César Millán, el encantador de perros,a otras dentro de su propia especie.Como las personas imitan a otras personas,los simios imitan a otros de su grupo, así que los perros no solo imitan a otros perros, sino queLo que es aún más sorprendente es que lo hacen incluso cuando la imitación no les beneficia.Esto se debe a la naturaleza de los perrosperro decide encajar y comportarse como lo hacen los demás a su alrededor, los perros lo consiguen observando e imitando.