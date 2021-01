Bill Gates ahora es el mayor propietario de tierras de cultivo de EU

Escuchar Nota

El cofundador de Microsoft,, ha comprado, por lo que se convierte en el principal propietario de haciendas del país.Durante varios años corrió la voz de que Gates estaba comprando. El conocido fundador de Microsoft es la cuarta persona más rica del mundo gracias a un patrimonio neto de, según la lista de Forbes' Real-Time Billionaires The Land Report ya había confirmado que Gates había adquirido tierras agrícolas en. Sus haciendas más grandes se encuentran en Luisiana (28 hectáreas), Arkansas (19 hectáreas) y Nebraska (8 hectáreas). Además, el multimillonario tiene en propiedad 10 hectáreas de transición en la parte oeste de la ciudad de Phoenix, Arizona, que está convirtiéndose en un nuevo suburbio.Según la investigación de la revista estadounidense, algunos de estos terrenos son propiedad directa de Gates, mientras que la mayor parte de estas haciendas está a nombre de su empresa de inversiones Cascade Investment. Invierte en compañías tales como el, entre otras.No es la primera vez que el padre dese interesa por la agricultura. En 2008 laanunció que asignaría subvenciones por valor de 306 millones de dólares para promover una agricultura sostenible y productiva entre los pequeños agricultores de África subsahariana y del sur de Asia.La organización invirtió en la producción de. En el 2020 la fundación lanzó un proyecto de tierras agrícolas denominado Gates Ag One, dedicado a la investigación en este ámbito.Se desconocen los detalles en torno al uso que Gates dará a estas tierras, señala la periodista de Forbes Ariel Shapiro. Sin embargo, hay indicios de que los terrenos podrían ser utilizados según los valores de la fundación, enfatiza., una subsidiaria de Cascade, es miembro de Leading Harvest, una organización sin ánimo de lucro que promueve aquella agricultura sostenible que prioriza la protección de las tierras de cultivo, del suelo y de los recursos hídricos.Al mismo tiempo, Bill Gates no es el único multimillonario en la lista de los principales propietarios de tierras agrícolas privadas elaborada por The Land Report . Los cofundadores de Wonderful Company, Stewart y Lynda Resnick ocupan el tercer lugar con 77 hectáreas de dicha lista. Sus tierras de cultivo producen las materias primas que utilizan en sus marcas, entre las que figuran POM Wonderful, Wonderful Pistachios y Wonderful Halos.Aunque Gates es el mayor propietario de tierras de cultivo del país, no es el principal latifundista de terrenos nacionales, detalla Shapiro. En su lista de los 100 principales terratenientes estadounidenses, The Land Report otorga el primer lugar al jefe de Liberty Media, John Malone, que posee más de 890 mil hectáreas de ranchos y bosques. El fundador de la CNN, Ted Turner, se ha convertido en el número tres con más de 809 mil hectáreas de tierras de rancho en ocho estados. Incluso el CEO de Amazon, Jeff Bezos, está invirtiendo en terrenos a gran escala y ocupa el 25 lugar con sus 170 hectáreas, principalmente en el oeste de Texas.