Bill Murray confirma estreno de Ghostbusters: Afterlife para 2021

Ver esta publicación en Instagram #ghostbusters Una publicación compartida por Bill Murray (@officialbillmurray) el 2 de May de 2013 a las 3:27 PDT

El actor estadounidenseMurray, de 69 años, ha tomado con diversión la recomendación de usar máscara, por la pandemia de coronavirus, y apareció con una cabeza de panda durante la transmisión de Ellen DeGeneres Show. Explicó que es por respeto a las personas que él use máscara, siguiendo las reglas dictadas por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.Murray, explicóEl actor, quien interpretó a “Peter Venkman” en la primera película de Los cazafantasmas” señaló que la mayoría de los participantes del elenco continuarán en esta nueva película, sólo dos de los actores no aparecerán serán Rick Moranis y Harold Ramis, quien falleció en 2014.Bill compartió que ambos actores se les extraña en las grabaciones.; sin embargo, señaló que el personaje al que daba vida Ramis aparecerá en esta nueva secuela y será algo interesante. Así lo compartió el portal The Hollywood Reporter.El lanzamiento de la secuela Ghostbusters: Afterlife, estaba previsto para julio de este año, debido a la actual pandemia del COVID-19, se ha tenido que atrasar y será para el próximo 5 de marzo del 2021.