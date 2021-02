Billete de 20 pesos de 1998 de Benito Juárez se vende hasta en 70 mil pesos en internet

Escuchar Nota

Revisa tus pantalones viejos o tus ahorros debajo del colchón, ya que podría haber unde 20 pesos dede los primeros que fueron emitidos por el Banco de México (Banxico) y que puede llegar a valer decenas deEn plataformas de internet, como Mercado Libre, una pieza de ladelemitida en, se oferta hasta en 70 mil pesos por estar hecho de papel de algodón y no de plástico como las familias de billetes posteriores.Al frente se encuentra la imagen del presidente Benito Juárez, mientras que en el reverso se puede observar el Hemiciclo, ubicado en la Alameda Central de la Ciudad de México, monumento erigido al también llamadoDicho billete se encuentra en, es decir, aún vale la denominación que indica, pero por resolución del Banco de México cuando estos llegan a los bancos deben ser separados para no volver a ser entregarlos al público.Benito JuárezEl ex presidente es uno de los mayores exponentes de la Reforma, el movimiento que definiría de manera indeleble algunos de los principios e instituciones fundamentales para México, entre ellos la supresión de fueros eclesiásticos, la creación del Registro Civil y la importancia de que la educación estuviera a cargo del estado.