Billie Eilish cancela su gira ‘Where Do We Go’

Escuchar Nota

A note from Billie on the “WHERE DO WE GO?” World Tour. pic.twitter.com/y23giu5agi — billie eilish (@billieeilish) December 4, 2020

"Hemos intentado tantos escenarios diferentes como ha sido posible para la gira, pero ninguno es posible, sé que muchos de ustedes quieren conservar sus entradas y pases vip, lo mejor que podemos hacer por todos es devolverles el dinero tan pronto como podamos", escribió Eilish sobre los reembolsos.



Billie Eilish anunció a sus seguidores que su tan esperada gira se va a detener indefinidamente en medio del aumento de los números del, que estaba prevista para marzo, justo cuando detonó la pandemia.Después de posponer las fechas y aferrarse a la esperanza, Eilish finalmente se resignó y dio la noticia a través de sus redes sociales el pasado jueves., ya que Eilish y su equipo estaban esperando la autorización para poder llevar a cabo el espectáculo.se vieron truncados después de que otra ola de la pandemia sigue causando cierres en los Estados Unidos y el resto del mundo.La gira "Where Do We Go?" estaba originalmente programada para comenzar el 9 de marzo de 2020 en Miami, Florida y estaba previsto que concluyera el 7 de septiembre de 2020 en Yakarta, Indonesia., pues la cantante ha declarado que desde su infancia es fan del Cuarteto de Liverpool.