Billie Eilish canta en español en Lo Vas A Olvidar, su colaboración con Rosalía

Escuchar Nota

"Dime si me echas de menos aún, dime si no me perdonas aún. Qué harás con todo este veneno, nada bueno. Dime si me echas de menos aún", cantan en castellano en el comienzo de este tema que mezcla inglés y español.

"Me encanta esta canción muchísimo. Aquí la tenéis ahora para que la disfrutéis", dijo hoy Billie Eilish en Instagram, donde tiene 74 millones de seguidores.



"Me parece que ya está cerca. Creo que los arreglos los acabé ayer. Siento que la producción, el diseño de sonido, está casi terminado, así que sólo necesito que Billie me mande su parte vocal y que ellos (Billie Eilish y su hermano Finneas) me envíen las ideas que quieran añadir porque ya estamos ahí", comentó en una entrevista en la radio Beats 1.



"Este segundo episodio especial sigue a Jules (Hunter Schafer) durante las vacaciones navideñas mientras reflexiona sobre su año", indicó HBO en un comunicado.

Rosalía y Billie Eilishcon "Lo vas a olvidar", un tema de lamentos de corazones rotos para la serie "Euphoria" y en el que la estrella estadounidense se anima por primera vez con el español en una canción.Pese a que esta es la primera canción oficial de Billie Eilish con partes en español,como una versión de "Eres tú", de la mexicana Carla Morrison.El clip de "Lo vas a olvidar", dirigido por Nabil,y sombras.Aunque se trata de la primera colaboración de Rosalía y Billie Eilish,s y que estaban trabajando juntas.Por ejemplo,entre las dos.Billie Eilish y Rosalía sen los últimos años dentro de una nueva hornada con una gran presencia femenina.Originaria de Los Ángeles, Billie Eilish, que ahora tiene 19 años,, donde se llevó cinco premios incluyendo las cuatro categorías más importantes (álbum del año por "When We Fall Asleep, Where Do We Go?"; grabación del año y canción del año por "Bad Guy"; y mejor nuevo artista).Sólo un par de meses antes,al llevarse los premios de álbum del año y mejor álbum vocal pop contemporáneo por "El mal querer"; y también el de mejor canción urbana por "Con altura" (junto a J Balvin)."Lo vas a olvidar" acompañará el segundo episodio especial del fenómeno televisivo de "Euphoria", que se estrenará el 24 de enero en HBO con un preestreno mañana en la plataforma HBO Max.Este capítulo funciona como complemento de otro episodio especial de "" que se estrenó en diciembre con Zendaya como protagonista y en el que el personaje de Rue repasaba su vida tras separarse de Jules.