Billie Eilish estrena No Time to Die, tema de la cinta de ‘James Bond’

Después de interpretar “Yesterday” de The Beatles en la ceremonia de los Premios Oscar el pasado domingo,tema principal de la próxima película de “James Bond”.La intérprete de 18 añosen las plataformas digitales.“No time to die”. El tema incluye al guitarrista Johnny Marr, y los arreglos orquestales de Hans Zimmer y Matt Dunkley.De acuerdo a la revista Variety, Eilish, la artista más joven en escribir y cantar un tema para el “agente 007”,en Londres el próximo 18 de febrero.Es así quepara la cinta del mismo título.“No time to die” es la nueva cinta de “James Bond” que se estrenará en abril próximo, y con la cual Daniel Craig se despide del personaje del “agente 007”.