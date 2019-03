Billie Eilish lanza su primer álbum

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, primer disco de Billie Eilish, ya está disponible en todas las plataformas.Creado a partir de sus problemas para dormir y su tendencia a la depresión e inspirado a partes iguales en sus terrores nocturnos y sus visiones lúcidas, los temas se mantienen en ese estado entre el sueño y la vigilia. Cada uno de ellos te traslada a un lugar remoto que bien podría definirse como la mezcla entre el jardín de las delicias, un salón de recreativos y el Berghaim de Berlín.When We All Fall Asleep, Where Do We Go? se ha convertido en el álbum con mayor número de preventas (800.000 copias) de la historia en Apple Music.El disco incluye un total de 14 temas.Con información de Los 40