Billie Eilish se sincera sobre la depresión

Billie Eilish reveló que sus problemas de depresión comenzaron cuando tenía 13 años edad, tras sufrir una lesión en la cadera.En una entrevista para Rolling Stone, la cantante compartió que a esa edad comenzó a lastimarse a sí misma."Creo que fue cuando comenzó la depresión. Me envió por un hoyo."Pasé por una fase de autolesión, pero no me quiero adentrar en eso. Lo esencial es que creía que merecía sentir dolor", declaró.La intérprete de "Bad Guy" también dijo que cuando su carrera musical despegó, entre los 14 y 16 años, sentía que vivía su peor momento."Cuando alguien piensa en la Billie Eilish de 14 años, sólo recuerda las cosas buenas que sucedieron. Pero todo lo que yo puedo pensar es en lo miserable que era", dijo.La cantante agregó que antes de comenzar su gira actual tuvo un ataque de pánico."Simplemente no podía soportar el hecho de tener que irme de nuevo. Se sintió como un limbo sin fin, como si no hubiera un final a la vista", compartió.Eilish mencionó que su salud mental ha mejorado, y que trata de aconsejar a los fanáticos que se encuentran en una situación similar a la que vivió."Ya no tengo cicatrices porque dejé de hacerlo desde hace mucho. Les he dicho a algunos: 'sé amable contigo mismo, porque yo estuve allí'", finalizó.Billie Eilish se presentará el próximo 17 de noviembre en el festival Corona Capital de la ciudad de México.