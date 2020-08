Emiten ficha roja a Billy Álvarez; es buscado por la Interpol

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol por sus siglas en inglés) emitió una ficha roja contra Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, ex presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, por lo que es buscado en 195 países, por una orden de aprehensión que pesa en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.



Funcionarios federales revelaron que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el apoyo de Interpol porque desconoce el paradero de Billy Álvarez.



En nuestro país, existe una alerta migratoria contra otros cooperativistas que son buscados con base a la orden de captura que giró un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.



Los funcionarios dejaron claro que la ficha roja solo se solicitó contra Billy Álvarez, quien es señalado como el líder de una organización delictiva.



El resto de las personas buscadas son: Víctor Manuel Garcés Rojo y Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, ex directores jurídicos de la Cooperativa; Mario Sánchez Álvarez, director financiero; y el abogado Ángel Martín Junquera Sepúlveda.



¿De qué acusan a Billy Álvarez?



La FGR presume que Álvarez Cuevas y los demás señalados autorizaban y realizaban pagos de facturas por servicios inexistentes a empresas que facturan operaciones simuladas, sin contar con facultades de representación de la sociedad agraviada, con lo que ocultaron o pretendieron ocultar el destino de los recursos que representan el producto de su actividad ilícita.



Lo anterior, causó un perjuicio a la Cooperativa La Cruz Azul de varios cientos de millones de pesos.



Billy Álvarez podría enfrentar una pena de 20 a 40 años de prisión, porque es identificado como el líder de un supuesto grupo delictivo; el resto de los coacusados, en caso de ser encontrados penalmente responsables, alcanzarían una condena de 10 a 20 años de prisión, solo por lo que hace al delito de delincuencia organizada.



Departamento del Tesoro de EU apoya en investigación



El Departamento del Tesoro de Estados Unidos aportó información a la UIF para indagar a Guillermo Álvarez; a partir de esto, se ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias.



La UIF detectó que Billy Álvarez realizó movimientos entre el 9 de julio de 2013 y 23 de marzo de 2020 a España, Estados Unidos y otros lugares, por un monto superior a mil 200 millones de pesos y que adquirió seis inmuebles en Miami, dos en Las Vegas Nevada, dos más en el estado de Oklahoma y una más en Colorado.



Mientras que su hermano José Alfredo Álvarez y Víctor Garcés realizaron movimientos multimillonarios que no son acordes en ninguno de los casos a los ingresos obtenidos por parte de la Cooperativa La Cruz Azul.



Con información de Milenio