Bimbo, Gruma y Walmart venden migajas nutrimentales

La organización Changing Market Foundation evidenció a las empresas Bimbo, Gruma y Walmart por usar harinas en la producción y venta de tortillas y panes que no contienen los micronutrientes que requieren los mexicanos para su alimentación, sobre todo en la ingesta de hierro y zinc.En un informe denominado “Dale vuelta a la tortilla”, la agrupación sostiene que sólo el 1% de las tortillas y el 14% de los panes analizados y que se venden en México, “están elaborados con harinas que cumplen con los requerimientos de fortificación, de acuerdo con la legislación mexicana”.Señaló que analizaron 500 muestras de 69 productos de tortillas y 43 de panes y sólo encontraron que la tortilla con nopal y linaza Milpa Real, el pan blanco Bimbo sin orillas, la baguette de pan blanco de Chedraui, el bolillo marca Kirkland Signature de Costco y tres tipos de pan blanco de la marca Soriana, fueron los únicos productos que comprobaron que fueron elaborados con harina que contiene los niveles mínimos de hierro y zinc que establece la ley.“Mientras que, 68 productos de harina de maíz y 37 de harina de trigo, no cumplen con los niveles suficientes de estos dos micronutrientes, lo que significa que las compañías no han usado harinas fortificadas de manera adecuada para elaborar dichos productos”, indicó.Las carencias de hierro y zinc continúan siendo un problema de salud pública en México: 9 de 10 mujeres no consumen suficiente hierro en sus dietas diarias, 1 de cada 4 hombres adultos no ingieren cantidades suficientes de zinc y 1 de cada 4 niños sufre de anemia, agregó.Resaltó que, de los 11 productos de pan de la marca Bimbo que fueron analizados, sólo uno parece haber estado hecho con harina que contiene niveles de hierro que cumplen claramente con el estándar de fortificación que establece la regulación desde hace una década.“La marca y supermercado Walmart, por ejemplo, vende al menos cinco productos de pan hechos con harina que no contiene suficiente hierro de acuerdo a los estándares nacionales para harinas de trigo. Mientras que ninguno de los siete productos analizados de la marca Gruma (seis de estos productos son variedades de tortillas Mission), dueña del 25% del mercado de la tortilla en México, muestran haber estado hechos con harina que contiene niveles adecuados de hierro o zinc”, añadió.“Nuestra investigación revela que, cuando se trata de micronutrientes esenciales, compañías como Bimbo, Gruma y Walmart, están ofreciendo ‘migajas’.Bimbo es la compañía número uno de venta de productos horneados en México, pero el gigante multimillonario se queda corto cuando se trata de usar harinas que estén en regla con la ley”, explicó Alice Delemare, de la fundación Changing Markets.“La deficiencia de hierro y la anemia nutricional, así como el grave impacto que tienen sobre la salud de la población y su productividad, siguen siendo preocupaciones importantes en México. La fortificación de harinas sirve para combatir deficiencias de nutrientes, pero sólo cuando ésta se implementa de manera correcta. Si las tortillas y panes que son producidos industrialmente no son elaborados con harinas correctamente fortificadas, esto desvía la intención del programa de fortificación y necesita ser examinado”, señaló, por su parte, Miguel Malo, asesor de enfermedades no transmisibles de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).La tortilla y el pan son alimentos básicos en México, los mexicanos consumen 57 kg de tortillas y 34 kg de pan por persona cada año, si estos productos no son elaborados con harinas fortificadas correctamente, el programa de fortificación no será una herramienta eficaz en la lucha contra las carencias de micronutrientes, en beneficio de la población en México, indicó Changing Markets.