Bimbo no colocará sellos del nuevo etiquetado frontal a sus panes

Ciudad de México.- La multinacional Bimbo informó que no colocará ningún sello del nuevo etiquetado frontal a varios de sus productos debido a que cuenta con una estrategia de salud que es robusta y global.



Bimbo justificó que el 100 por ciento de sus productos contiene información nutrimental por porción e incluye información adicional sobre sus productos a través de herramientas como SmartLabel en Estados Unidos e Infocode en México



Javier González Franco, director general adjunto de Grupo Bimbo, dijo que esta decisión se tomó para que los productos continúen adaptándose a las necesidades de los consumidores.



“En Grupo Bimbo seguimos trabajando para ofrecer a nuestros consumidores

productos que cada vez más se adapten a sus necesidades y a su estilo de vida.

Nuestra estrategia de salud y bienestar, pensada en nuestros consumidores, en las

tendencias y en el entorno actual, nos ayuda a innovar y a mejorar de una mejor

manera. Que estas líneas de productos de consumo diario no contengan sellos es

una muestra de ello”

Javier González Franco



Grupo Bimbo detalló que no incluirán los sellos del nuevo etiquetado frontal en:



Pan blancos

Pan integral

Medias noches

Saníssimo



En tanto, los panes tostados, empanizadores y tortillas de harina tendrán al menos una alternativa sin los selles del nuevo etiquetado frontal.



El objetivo de que contengan datos por porción es que los consumidores tomen decisiones informadas como parte del compromiso de la empresa con la transparencia.



Finalmente Grupo Bimbo señala que sus productos están clasificados en productos de consumo diario y ocasional, además de que su estrategia de salud y bienestar comprende tres pilares que son: lineamientos nutricionales, portafolio saludable y acciones en salud y bienestar.



Con información de SDP.