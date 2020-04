Bioparque pide apoyo para alimentar a animales

Escuchar Nota

“De ahí salen los recursos para el cuidado y mantenimiento, la alimentación principalmente de todos nuestros animales y bueno ahorita definitivamente es una situación muy crítica la que estamos viviendo en el parque, nunca habíamos tenido esta experiencia de tener el parque cerrado, si ha habido que reducir todos nuestros gastos de manera significativa, estamos haciendo un enorme esfuerzo para no hacer recorte de personal... pensamos que una opción al público es armar un paquete, una promoción que sea muy atractiva que hoy también tenemos publicada en la página web, que es bioparquemexico.mx, donde no solamente estamos ofreciendo un descuento significativo en la entrada, también le agregamos beneficios”, indicó Alejandro Álvarez, director de Bioparque Estrella.



“Estos recursos de esta preventa que estamos recibiendo, pues se están canalizando todos a lo que es la alimentación y el cuidado principalmente de ellos, porque ellos no pueden parar, uno puede a lo mejor restringirse en el volumen pero por la salud el cuidado de todas nuestras especies en el parque tenemos que tener el mismo nivel de alimentación de todos los animalitos”, señaló.



“Hay animales que están acostumbrados a la gente y de repente pues lo que pasa es que parte del recorrido que hay aquí es que la gente trae un vaso de alimento y les, se los da a los animales y todo eso y los animales dejaron de recibir ese alimento extra que nosotros estamos complementando o estamos haciendo aparte de lo que la gente por ejemplo lo hacia, normalmente siempre la gente llega, alimenta a los animales y también se les da su complemento al final del día para la alimentación, entonces si los animales de repente extrañan”, agregó Ernesto García Rodriguez, encargado de la fauna.



“Tenemos que seguir trabajando con la alimentación de los animales, no podemos bajar dietas, no podemos quitar nada de alimento se tiene que dar el alimento a base de la dieta que tienen ellos, no podemos decirles a ellos oye hoy no hay y más que nada aquí tenemos un elefante asiático, que pesa alrededor de cuatro toneladas y media, que come alrededor de 250 kilos entre pastura y fruta al día, entonces no le puedo decir sabes que hoy no hay, entonces tenemos que seguir con la labor de alimentación con ellos a diario”, sostuvo el encargado.



Ciudad de México.- Apenas escuchan un motor de carro comienzan a acercarse a los lados del camino.y que esperan desde hace semanas a que lleguen los visitantes a verlos.Desde hace un mes, pero ahora la contingencia la viven ellos pues ya no hay dinero para cubrir su alimentación, recursos que salen de la venta de los boletos y por eso pusieron en marcha una promoción de venta anticipada de entradas., a los que no les puede decir que no hay dinero para comer o que la gente no viene porque hay un virus nuevo.que hay, a reconocer los motores de los autos y a acercarse para que les den de comer. Desde que la gente no acude, algunos suelen dormir más de lo acostumbrado, a ponerse a los costados del camino y a esperar desde temprano., por lo que se han sorprendido de la respuesta del publico que ha comprado los boletos que pudieron en promoción y además algunos han contribuido con donativos en especie como pacas de alimento, zacate, heno, que sirve para complementar la alimentación, además hay mucho pasto en sus praderas para que los animales complementen su dieta.; además el parque les tendrá sorpresas como la presentación de varios bebés que han nacido en las últimas semanas y que aún podrán ver paseando al lado de sus madres.