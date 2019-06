Bisogno también lastima: Yordi Rosaldo

La polémica entre Daniel Bisogno y Raquel Bigorra ha hecho que algunos periodistas y famosos opinen que el conductor de Ventaneando no es una perita en dulce, ni tan inocente como dice serlo.Durante un programa del periodista de espectáculos Jorge Carbajal, se narró que el periodista Yordi Rosado en entrevista hace unos meses le reclamó al Bisogno, diciéndole que él también lastima con los comentarios que hace de los demás.Puedes leer: Coque Muñiz defiende a Raquel Bigorra en VentaneandoAhí, Yordi no ocultó que su relación con Bisogno es nula e incluso le recriminó que haya hablado muy mal de él en dos ocasiones."… A mí me pasó que Daniel dijo dos cosas que a mí y a mi esposa y a mí nos lastimó mucho y nos dolió”.¿Qué le hizo Daniel a Yordi?Aunque Daniel Bisogno juró no recordar qué es lo que ocasionó el malestar de Rosado, el conductor se encargó de recordarle."Cuando yo me fui a vivir al mismo lugar donde estaba Pati, Daniel dijo, ‘Yordi ya se compró una casa pero es una letrina, está horrible’, realmente nosotros habíamos pedido una hipoteca, ni siquiera habíamos podido comprarla completa y como pareja fue uupppps. ‘Yordi se va a casar’, y Daniel Bisogno dijo: ‘¿Qué Yordi no es gay?’ No me gustó el comentario”.No obstante, Rosado aclaró que como tiene algunos amigos en común con el conductor de Ventaneando, éstos le dicen que Bisogno es divertidísimo y gran amigo:“Me sentí, no me gustó lo que dijo. Y me he perdido la oportunidad de tratar a alguien que me dicen que es muy divertido. Tienen un trabajo, y hay que tener cuidado para difundir la información”.