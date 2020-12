Bitcoin, imparable: la criptomoneda acumula ganancia de 220% en lo que va de 2020

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El bitcoin superó este miércoles los 20 mil dólares por primera vez en su historia, aprovechando el apetito de los mercados por el riesgo, que ha triplicado en un año su valor altamente especulativo.



A las 14H20 GMT la primera criptomoneda descentralizada costaba 20 mil 612.40 dólares, con lo que triplicaba su precio desde principios de año, instantes después de haber alcanzado un máximo histórico a 20 mil 787.35, según datos de la agencia Bloomberg.



Desde principios de año, el bitcoin ha subido cerca de un 190%, impulsado por el interés de inversores tradicionales que desconfiaban antes de esta criptomoneda.



Pero el precio empezó realmente a dispararse a finales de octubre por el lanzamiento de un servicio de compra, venta y pago por criptomoneda del gigante de pagos Paypal. Desde entonces esta criptomoneda ha ganado más de un 40%



Aunque este servicio está destinado a particulares, esta decisión terminó por otorgarle a la criptomoneda una forma de respetabilidad ante los fondos de inversión, que ahora se interesan cada vez más por este activo.



Hasta hace no mucho tiempo estos fondos ignoraban al bitcoin debido a su alta volatilidad y sus bruscos movimientos de precio.



"La utilización del bitcoin por parte de inversores tradicionales apenas está empezando" advierten los analistas de JPMorgan.



Otros reputados bancos de Wall Street, como Citi, también han empezado a seguir la cotización de la criptomoneda.



Muchos adeptos del bitcoin consideran que su interés radica en su descentralización: esta criptomoneda, inventada en 2008 por una red de anónimos, no depende de ninguna institución.



Sin embargo el bitcóin ya ha experimentado otros aumentos espectaculares, pero también caídas vertiginosas.



Pero la criptomoneda propone una alternativa más moderna que el oro frente al dólar, que se ubica ahora en niveles muy bajos debido a las medidas de flexibilización monetaria de los bancos centrales para hacer reactivar a las economías, afectadas por la pandemia del covid-19.



No obstante otros actores del mercado incitan a la prudencia: "la última vez que el precio del bitcoin se disparó, volvió a caer luego de forma rápida" recuerda Laith Khalaf, analista de AJ Bell, que aconseja a los inversores, impresionados por los resultados del bitcoin en 2020, a "invertir pequeñas sumas que uno se puede permitir perder".



En 2017, el bitcoin había comenzado el año a menos de mil dólares, y luego su precio se disparó a lo largo de los meses, especialmente entre mediados de noviembre y mediados de diciembre, cuando se cuadruplicó en menos de un mes.



Tras haber llegado a un máximo de 19.511 dólares el 18 de diciembre, las cotizaciones cayeron a lo largo de 2018, para terminar a un poco más de 3 mil dólares.



Esta volatilidad explica por qué, aunque el bitcoin interese a los inversores, su utilización como medio de pago siga siendo limitada.