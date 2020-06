Black Eyed Peas rinde tributo a la música urbana latina con Translation

Escuchar Nota

"Ellos se han hecho a sí mismos, sin ser un producto de una disquera y son dueños de su éxito", explicó el cantautor Will.I.am al deshacerse en elogios por sus colegas del mundo musical urbano en español, a quienes les expresó su mayor "admiración".

"La forma en la que ellos han desarrollado sus carreras y como han logrado mantenerse, mantener a sus familias y tener sus lujos, aviones y otras cosas y además ayudarse entre ellos, es una lección que muchos en la música gringa tienen que aprender", afirmó el artista, quien asegura amar la cultura latina.



"En mi infancia no me gustaba decir que era latino y me alejé todo lo posible. Me identificaba más con las raíces indígenas de mi madre y con la cultura afroamericana de la calle. Quería sentir que formaba parte de algo entre lo que tenía más cercano. Encontrar allí mi identidad", explicó el rapero y compositor.

"Se la mandé por WhatsApp y le encantó. Cuando me mandó su parte me gustó mucho su inicio. Uno sabe que tiene un éxito cuando escucha y vibra con Ozuna", recordó Will.I.Am.



El grupo estadounidense, y que cuenta con una gran influencia de la música urbana latina.y quieren hacer más con artistas urbanos latinos, pues, según dijeron en una entrevista,El cantante rememora que, por lo que los compases latinos siempre le han sido familiares y se siente cercano a las creaciones de artistas urbanos.De hecho,, aunque The Black Eyed Peas desde sus inicios tiene una conexión potente con la cultura.En primer lugar está Jaime Luis Gómez, uno de los miembros del grupo, mejor conocido como Taboo, quien contó que una de las cosas en las que ha trabajado más duro en su vida es en mejorar su español.Sin embargo,, que hoy en día defiende y no cesa de estudiar. "Me fascina", afirmó.Apl.de.ap,Lo mismo dijo la actual cantante del grupo J Rey Soul, a la que The Black Eyed Peas descubrieron después de que ganó el "reality" musical "La Voz Filipinas".Un trío de titanesAntes de "Mamacita”, vino "eXplosion", una colaboración de The Black Eyed Peas con la artista urbana brasileña Anitta. Luego siguió "RITMO", su trabajo bilingüe con J Balvin, que encabezó la banda sonora de la película "Bad Boys for Life".Cuando escribieron "Mamacita" el primero que se les vino a la mente fue Ozuna.y, de hecho, el vestuario "fue lo último que salió de Londres. Se me ocurrió que fuera todo Gucci y funcionó increíble", recordó el artista quien todavía no puede creer cómo lograron que todo saliera bien "justo en la raya".