‘Black Out Tuesday, el ‘apagón’ musical en memoria de George Floyd

Escuchar Nota

Ver esta publicación en Instagram #blackouttuesday Una publicación compartida por Perrie Edwards (@perrieedwards) el 2 de Jun de 2020 a las 4:23 PDT

Ver esta publicación en Instagram #blackouttuesday Una publicación compartida por Leigh-Anne Pinnock (@leighannepinnock) el 2 de Jun de 2020 a las 2:08 PDT

Hoy, martes 2 de junio,. La medida, así como de llamada a la concienciación ante el problema del racismo institucional.La llamada a la medida. A la campaña se han unido Atlantic Records, Capitol Music Group, Columbia Records, Def Jam, Elektra Music Group, HitCo, Interscope Geffen A&M, Island Records, Pulse Music Group, Reservoir, Republic Records, Sony / ATV, Sony Music, Virgin EMI, Warner Records, BMG, Universal Music Group, Kobalt , Hipgnosis Songs Fund, ASCAP, Milk & Honey, Grand Hustle Records, Downtown, SESAC , Boomplay, Concord, Symphonic Distribution y otros.Durante la jornada,. El slogan es: "un día para desconectarse del trabajo y reconectarse con nuestra comunidad" a través de "un paso urgente de acción para provocar la responsabilidad y el cambio"., por ejemplo,. Seguimos apoyándonos con la comunidad negra, nuestro personal, artistas y colegas en la industria de la música. Tal vez con la música apagada, realmente podemos escuchar"., matriz de Columbia,".s, artistas y seres queridos negros en todo el país, que están tambaleándose por la toma sin sentido de otra vida negra inocente".También ha realizado una donación a, una organización sin fines de lucro que lucha contra el racismo y abogan "por soluciones que nos hacen avanzar a todos". Para WMG, "si bien esto es solo un día, estamos comprometidos a continuar la lucha por un cambio real". Atlantic ha contribuido con una suma no revelada a Black Lives Matter y otras organizaciones.Entre losque han brindado su apoyo explícito al movimiento se encuentran losy otros muchos., sobre todo en Estados Unidos,. De hecho, fue siempre uno de los espacios 'tolerados' incluso por el racismo institucional, siempre y cuando los intérpretes no se salieran de 'su sitio'. Aunque la selección de temas que aquí ofrecemos no está de acuerdo con la letra de la iniciativa, sí lo está con su espíritu: valoremos el legado y rindamos homenaje.