Black Panther 2 no recreará digitalmente a Chadwick Boseman

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Victoria Alonso, productora ejecutiva de "Black Panther", aseguró que la secuela del rey de Wakanda no contará con un doble digital de Chadwick Boseman, actor fallecido a los 43 años de edad a causa de cáncer de colon.



En una reciente entrevista la productora afirmó que como Chadwick solamente él y ya no está con nosotros, por lo que están sorteando las posibilidades que tienen para sacar adelante la historia y saber cómo honrar al actor, cuyo deceso consideró como algo demasiado doloroso.



De acuerdo con Deadline, la secuela comenzará grabaciones a inicios de 2021, además que prevén que el estreno sea en 2022.



La productora afirmó que comprende que a veces 2 o 3 meses puede parecer demasiado tiempo, pero que no lo es, además que deben pensar realmente en lo que harán.



El trabajo que hizo Chadwick Boseman en "Black Panther" se volvió un ícono para la comunidad de ascendencia africana, marcando una generación.



"Black Panther", dirigida por Ryan Cogler, fue un éxito taquillero y obtuvo tres premios Oscar, además de una nominación como Mejor Película.