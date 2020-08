BlackBerry renace, volverá a lanzar móviles con teclado físico

Escuchar Nota

El BlackBerry KeyOne fue el último dispositivo con la marca

BlackBerry ha vuelto., porque el nuevo propietario de la legendaria marca, OnwardMobility, ha anunciado que eso es justo lo que va a fabricar.En su día,. Los BlackBerry fueron especialmente envidiados por sus teclados QWERTY, que permitían escribir documentos a gran velocidad.Pero. La llegada del iPhone y otros smartphones de pantalla táctil hizo que BlackBerry tuviese que conformarse con un nicho que no era suficiente; sus intentos de reinventarse no ayudaron, y finalmente pasó a formar parte del fabricante chino TCL.En efecto,. En la primera ocasión, TCL aprovechó la marca para lanzar nuevos móviles basados en Android; el BlackBerry KEYone fue un dispositivo 'híbrido', al contar no solo con el teclado físico sino también con una gran pantalla táctil.Sin embargo, ese término medio no pareció convencer a nadie.; TCL presumía de cámaras, que no es precisamente la prioridad para el usuario típico de BlackBerry. Además, la marca también empezó a expandirse a otros sectores, como el de los asistentes personales, sin mucho éxito., especialmente porque los móviles TCL sí que han disfrutado de cierto éxito. Es por eso que la compañía decidió abandonar BlackBerry Mobile el pasado mes de febrero y dejar de fabricar smartphones marca BlackBerry.Ahora,, que llevará su marca., pero el anuncio apunta maneras. El mensaje es claro:Por eso, se mantendrá el teclado físico, además de adoptar la tecnología 5G, como era de esperar.También, afirmando que el dispositivo contará con seguridad al nivel de los gobiernos y grandes empresas.No hay mucha gente que busque tanta seguridad, y mucha menos que quiera un teclado físico a estas alturas; por lo tanto, este será un móvil dirigido a un nicho concreto, pero si está a la altura, podría servir para un renacimiento de la marca.El primer dispositivo de esta alianzaInformación por El Español