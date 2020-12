Blackpink anuncia concierto en línea en colaboración con YouTube

Escuchar Nota

"Queríamos terminar el año con algo muy especial para nuestros Blinks que nos han estado esperando tan pacientemente, estamos súper emocionadas de compartir este momento de diversión con nuestros Blinks y no podíamos esperar más", expresó Blackpink en un comunicado.





"Esperamos que todos puedan disfrutar cómodamente de nuestro primer concierto en vivo 'The Show' desde casa", añadieron.



La banda surcoreana Blackpink ofrecerá su primer concierto en línea el próximo 27 de diciembre en colaboración con la plataforma YouTube, así lo informó su agencia de representación, YG Entertainment.El recital, llamado "Blackpink: The Show", será la primera actuación del conjunto femenino en 10 meses, ya que sus cuatro integrantes no se suben a un escenario desde que cerraron su exitosa gira mundial "In your area" el pasado 22 de febrero en la ciudad japonesa de Fukuoka.El grupo formado por Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa ofrecerá una rueda de prensa este viernes a través de Youtube para brindar más detalles sobre el concierto, que arrancará a las 23:00 horas de la CDMX del 27 de diciembre.Rolling Stone informó que el cuarteto de chicas es el segundo artista más popular después de Justin Bieber; el pasado 2 de octubre lanzaron su disco "The Album" e inmediatamente debutó en el número 2 de la lista de éxitos de Rolling Stone Top 200 y superó el millón de ventas, convirtiéndose en el LP más vendido de esa semana.-Paquete estándar, que incluye acceso al livestream, a la retransmisión y a los emojis personalizados.-Paquete "VIP" que incluye contenido adicional entre bastidores.A mediados de octubre también estrenaron en Netflix un documental sobre la trayectoria del grupo titulado Blackpink: Light up the sky.Además es una de las bandas más seguidas en Youtube, con 54.1 millones de seguidores en su canal.Sus vídeos musicales suman más de 3.000 millones de reproducciones. Con su éxito de 2018 "Ddu-du Ddu-du" superaron los 1.400 visualizaciones.Con información de EFE