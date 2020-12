Blackpink ofrecerá su primer concierto en línea el 27 de diciembre

Escuchar Nota

La banda surcoreanainformó hoy su agencia de representación, YG Entertainment.El recital, llamado "Blackpink: the Show", será la primera actuación del conjunto femenino en 10 meses, ya que sus cuatro integrantes no se suben a un escenario desde que cerraron su exitosa gira mundial "In your area" el pasado 22 de febrero en la ciudad japonesa de Fukuoka., que arrancará a las 23:00 horas de la CDMX del 27 de diciembre.y el pasado 2 octubre lanzó su primer disco de estudio, titulado "The album", con el que se ha convertido en el primer conjunto femenino de K-Pop en superar el millón de unidades vendidas.A mediados de octubre también vio estrenado en Netflix un documental sobre la trayectoria del grupo titulado "Blackpink: Light up the sky". AdemásSus videos musicales suman más de 3 mil millones de visionados, con su éxito de 2018 "Ddu-du Ddu-du" superando los mil 400 visionados.