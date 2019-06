Blanco cancela su participación en la ‘Caminata por la Paz‘

Tras denunciar que recibió “amenazas de grupos antagónicos” a su administración, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo anunció formalmente que no asistirá a la “Caminata por la Paz”, que se realizará el sábado por la mañana en Cuernavaca, convocada por la Diócesis de Cuernavaca.“Se comunicó al Obispo, Ramón Castro Castro, la decisión del gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, de no estar presente en dicho evento, a realizarse por algunas de las principales avenidas de la ciudad, y al cual asistiría como cualquier ciudadano que reprueba los hechos de violencia que se viven en muchas partes del país”, informó el gobierno de Morelos en un comunicado.En el documento se establece que esta decisión se tomó “luego de recibir amenazas de grupos antagónicos a la actual administración, así como posibles agresiones, lo cual podría desvirtuar el mensaje principal de la caminata, donde acudirán familias completas, por lo que optó por cancelar su participación”.El texto señala que el gobierno estatal se “solidariza con las voces” que “a través de manifestaciones pacíficas” buscan “reencontrar el camino que nos pueda llevar a restablecer la paz social en la entidad”. El mandatario, “decidió que es mejor mantener la prudencia antes que la estridencia con su eventual asistencia”.Aclaró también que Cuauhtémoc Blanco Bravo “no se deslinda de su responsabilidad de trabajar de manera permanente por lograr que Morelos sea un estado seguro y con mayores oportunidades de desarrollo”. Dijo que su gobierno “no minimiza las expresiones sociales” como lo hicieran los anteriores.El mandatario reiteró su compromiso de trabajar de la mano de la gente para construir un estado seguro y en paz.La víspera, Blanco Bravo declaró que participaría en la caminata que la Diócesis de Cuernavaca ha convocado desde hace cinco años.Esto generó una reacción fuerte en las redes y la respuesta del obispo Ramón Castro, quien sin mencionarlo aseguró que aunque no se prohíbe la participación de nadie en la caminata, “no se puede ser juez y parte”, hablando de la obligación del estado por brindar seguridad a sus ciudadanos.