Blanquean Venados a Tomateros

Saltillo, Coah.- El zurdo Juan Pablo Oramas respondió a la perfección, al no permitir daño alguno durante siete entradas; Ricky Álvarez impulsó cuatro carreras para que los Venados de Mazatlán obtuvieron su primer triunfo en la Serie Final de la Liga Mexicana del Pacífico, al derrotar 7-0 a los Tomateros de Culiacán, ante un poco más de 16 mil aficionados que asistieron al estadio Teodoro Mariscal.



A diferencia de los dos primeros encuentros, donde la ofensiva mazatleca fue silenciada, ahora el zurdo Anthony Vásquez no tuvo secreto alguno ante los cañones locales, que desde el segundo tramo tomaron la delantera.



Anthony Giansanti abrió el segundo rollo con indiscutible, Issmael Salas lo imitió, Chris Roberson tocó la pelota y se la dejó en la mano al tercera base, para congestionar los senderos.



El ataque final de los anfitriones vino en el cuarto episodio, con un out, la “Pulpa” Ríos empalmó doblete, Valle elevó a la inicial.



El zurdo Oramas admitió cinco hits en seis episodios, no obsequió base por bolas y propinó siete chocolates. Iván Zavala tiró la octava ronda y terminó el brasileño Thiago Da Silva.