Blatter amaga con llevar a Infantino y a FIFA a tribunales

El expresidente de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) Joseph Blatter afirmó este miércoles en una entrevista que tiene intención de llevar a los tribunales a esa organización y a su actual presidente, Gianni Infantino, por haber difundido “informaciones falsas” que dañan su reputación."Voy a iniciar acciones judiciales contra Gianni Infantino y la FIFA”, aseguró Blatter a la revista suiza Weltwoche. “Ya basta. Demasiado es demasiado”.El dirigente suizo, de 83 años, está suspendido desde 2015, salpicado por los escándalos de corrupción que hundieron a la FIFA en su peor crisis de credibilidad."Las informaciones y las diferentes declaraciones de la FIFA sobre mis ingresos son falsas y atentan contra mi reputación”, afirmó Blatter al semanario suizo.En su opinión, la FIFA ha difundido “informaciones falsas y una representación mentirosa” de los hechos.Blatter está enfadado sobre todo con la acusación de que tras el Mundial de Brasil-2014 habría recibido una prima de 12 millones de francos suizos (unos 10,5 millones de euros)."La información de que he recibido esa bonificación es falsa”, añadió.Blatter lamentó también que la FIFA no haya restituido los bienes confiscados después de su suspensión, especialmente documentos personales y una valiosa colección de relojes."La manera en la que me ha tratado mi sucesor es incomprensible, teniendo en cuenta que recibió una organización muy rentable”, declaró.