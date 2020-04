Blindan ejidos contra contagios del Covid-19

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah.- Más de 50 policías municipales y estatales mantienen una vigilancia rigurosa en filtros sanitarios instalados en la carretera antigua a Monclova, para restringir la entrada a paisanos y familias que quieren vacacionar en las 84 comunidades rurales del municipio, ante la contingencia por el Covid-19.



Sin embargo, solo 20 elementos en seis patrullas, así como personal de Protección Civil, vigilan específicamente las entradas de los ejidos Cañada Ancha, San Martin de las Vacas, Santo Domingo y Las Encinas.



“Tuvimos reuniones de coordinación con corporaciones estatales para aumentar la presencia en las comunidades rurales. Igualmente, el director de Servicios Concesionados, Francisco Vázquez, habló con los organizadores de eventos programados en algunas comunidades y les informó que todo queda suspendido por la pandemia”, dijo Rolando Álvarez García.



El director de Seguridad Pública expuso que además tienen el apoyo de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, así como de los grupos de reacción, porque solo así se puede tener cubierta al 100% la vigilancia en los ejidos y congregaciones.



Otros filtros se localizan en el tramo Santa Cruz- Ojo Caliente por la carretera Monclova, en el camino de terracería Paredón-Icamole y en la carretera a Paredón, pero por el lado de Fraustro, antes de llegar al ejido La Leona.



Otro punto se localiza en el cañón de Hipólito, en la intersección con la carretera a General Cepeda, y en el mismo cañón, solo que en la intersección con la carretera a Monclova, agregó.







Sí han llegado familias



Habitantes de Las Encinas afirmaron que familias completas de Nuevo León, Zacatecas y Estado de México entraron al ejido la noche del jueves para aprovechar el cambio de turno de los policías comisionados en el filtro sanitario.



Indicaron que por lo menos media docena de vehículos se internaron en la comunidad donde habitan 35 familias.



En la cochera de un domicilio fue captada incluso una camioneta Dodge Journey con placas MYE-48-11 del Estado de México, mientras que en otro se observó un auto Nissan Sentra con láminas STF-66-42.



Asimismo, en el exterior de otra propiedad había una pick up con placas YZ-2026 de Zacatecas, así como un auto Toyota de reciente modelo con láminas SNU-68-71.



“No es que no quiéranos que vengan, lo que queremos es proteger a Las Encinas del coronavirus que empieza a contagiar a mucha gente en este estado”, dijo un jefe de familia que pidió el anonimato.



En algunas calles había hileras de carros, pero eso sí, con placas de Coahuila.



“Hasta ahorita está calmado, esperamos que así siga porque no hay jóvenes tomando en las calles y uno lo puede notar porque no hay latas de cerveza tiradas en la calle”, manifestó un ama de casa que tiene más de 20 años viviendo en esta comunidad.







Tranquilidad en Santo Domingo



Por su parte, Santo Domingo luce tranquilo.



“Toda la semana ha estado sin movimiento. Esperamos que así siga”, dijo Carmen Mendoza, quien destacó que Santo Domingo es un pueblo en donde la mayoría de los habitantes es de la tercera edad.