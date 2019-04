Bloquea esas molestas llamadas de los bancos

Casi todos los que contamos con un número de teléfono celular hemos recibido una de esas incómodas llamadas provenientes de un institución bancaria o cualquier otra compañía que utilizan esta vía para acosarnos con sus productos.Afortunadamente existen algunos mecanismos a nuestro favor, como el implementado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para evitar cualquier llamada relacionada con empresas de los sectores de telecomunicaciones, turístico y comercio.Llamado Registro Público para Evitar Publicidad (Repep), el servicio para evitar las llamadas comerciales y publicitarias es totalmente gratuito, con una inscripción que dura relativamente poco tiempo a través de los siguientes medios:• Habitantes de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey deben llamar al 9628 0000.• El resto de la República Mexicana puede marcar al 01 800 962 8000.• Por medio del sitio oficial https://repep.profeco.gob.mx/registrar_telefono.jsp • O por el Teléfono del Consumidor (Telcon) al 5568 8722 para residentes de la Ciudad de México, o 01 800 468 8722 para el resto del país.Es importante que tomes en cuenta que desde el momento en que te registras, las empresas tienen un periodo de 30 días para que sea obligatorio y dejen de llamarte; además, no podrán utilizar tu información para estudios de mercado o cualquier propósito relacionado.Eso sí, la inscripción a este registro no te hace inmune a llamadas de cobranza, de organizaciones políticas, de beneficencia y de encuestadores telefónicos.Por otro lado, si lo que buscas es evitar las llamadas de servicios financieros, aseguradoras, bancos, afores, sociedades de inversión, entre otras empresas relacionadas con estos menesteres, es necesario que te inscribas en el siguiente servicio que ofrece la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).El Registro Público de Usuarios (REUS) incluye a los usuarios que no desean recibir publicidad y promociones de Instituciones Financieras, aunque esto no tampoco cubre servicio de cobranza, encuestadores telefónicos o llamadas con fines políticos.Para registrarte en este servicio solo es necesario llamar al Centro de Atención Telefónica de la Condusef, que está disponible a través del número 01 800 999 80 80; también puedes bloquear este tipo de publicidad en tu correo electrónico a través de este método.Otra forma de hacer el registro es por medio de la página institucional http://www.condusef.gob.mx , así como acudir en persona a las oficinas de Atención de la Condusef con una identificación oficial, recibo telefónico y comprobante de domicilio.La Condusef advierte que debes esperar al menos 45 días naturales para que el bloqueo contra esta publicidad sea efectivo y el registro tiene una caducidad de dos años, por lo que después de este periodo deberás volver a realizarlo si así lo deseas.