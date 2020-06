Bloquea la Onefa todo entrenamiento

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La Onefa se puso enérgica y no permitirá que ningún equipo participante de la temporada Mayor ingrese al campo de entrenamiento, en tanto por disposición oficial no se dé permiso ante la situación de la pandemia por Covid.



De acuerdo con un documento publicado, en caso de que alguno de los conjuntos vaya a entrenar de manera presencial se tomarán cartas en el asunto, además de tomar medidas drásticas.



En caso de ser necesario, el caso o equipo que haga lo contrario y vaya a entrenar al campo, será turnado a la Comisión de Honor y Justicia.



Lo anterior es para evitar a toda costa un contagio masivo entre jugadores y eventualmente perjudiquen su salud.



“En cumplimiento a lo ordenada en la sesión de Comité Directivo y en virtud de que hasta el momento no se han liberado las actividades deportivas a nivel nacional, producto de la semaforización sanitaria que opera de diferente manera en cada estado de la República, queda prohibido que los equipos de las instituciones participantes en la Liga Mayor de la Onefa retomen los entrenamientos de manera presencial, ya sea parcial o total”, indica el comunicado firmado por el presidente del organismo, Juan Manuel Bladé.



La situación del torneo de la Onefa aún está en el aire de si se llevará a cabo o no, puesto que el arranque está previsto para septiembre, aunque en un momento dado podría correrse de fecha o en su caso cancelarse de manera definitiva en caso de no tener las condiciones necesarias.



Otra posibilidad vista es la de jugar a puerta cerrada, aunque eso no evita que en el campo haya más de 150 personas entre jugadores, staff, entrenadores, trainings y doctores, entre otros.