Bloquean trabas créditos

Monclova, Coah.- Desde hace un mes alrededor de 120 empresarios de Monclova comenzaron a tramitar créditos de Nacional Financiera en diferentes instituciones bancarias, con el objetivo de pagar deudas y tener capital para reactivar sus empresas, pero es fecha que ninguno lo ha obtenido, informó el presidente de la CMIC, Raúl Flores González.



Al menos 120 quedan sin crédito



Raúl Flores, presidente de la CMIC, advirtió que decenas de empresas locales podrían cerrar al no recibir el apoyo financiero, y todo porque es mucha la tramitología por parte de los bancos, ante lo que demandó que Nafin otorgue de manera directa los créditos a los empresarios que lo requieren.



Cabe señalar que son 800 millones de pesos los que Nafin autorizó para la otorgación de créditos a favor de pequeños y medianos empresarios de Coahuila, y que Gobierno del Estado participara como aval.



El líder de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción dijo que los empresarios están muy preocupados, pues el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, consiguió que Nafin les concediera créditos a través de instituciones bancarias, pero no han podido acceder a ellos.



Explicó que los banqueros son muy difíciles para otorgar créditos, en primer lugar solicitan a los empresarios no estar boletinados en el buró de crédito, cuando muchos lo están por la crisis económica que enfrentan desde el año pasado por la falta de pagos de AHMSA.



“Después piden papeles y más papeles, que estés bien con el SAT, el Infonavit y el IMSS, y que las utilidades estén bien, cuando en el 2019 lo que menos obtuvimos fueron utilidades, fue un año tremendo y en lo que va del 2020 ha sido peor”, expresó.



Ante esa situación, 30 socios de la CMIC, 50 de Canacintra, y 40 más de otros organismos empresariales como la Canaco y Coparmex no han podido acceder a los créditos anunciados por el Gobernador de Coahuila.



Al no recibir financiamiento, señaló que muchas empresas no cuentan con capital para pagar deudas ni reactivar sus empresas, ante lo que algunas tendrán que cerrar de manera definitiva, pues ya hasta vendieron maquinaria para poder cubrir pagos pendientes.