Bloquearán la 57 con caravana de carboneros

Sabinas, Coah.- La caravana de la solidaridad convocada para hoy martes 10 de marzo por productores de carbón, comerciantes y alcaldes, podrían desquiciar la circulación de toda la carretera federal 57 desde los Cinco Manantiales hasta Sabinas.



Tras la última reunión de planeación convocada por la Canaco de Sabinas ayer, se adhirieron en conjunto las tres uniones de productores de la Región Carbonífera, afirmó el encargado de la logística del evento, Enrique Ibarra.



El día de ayer se llevó a cabo en la Cámara Nacional de Comercio de esta ciudad, la última reunión antes de llevar a cabo la megamarcha que realizarán empresarios, comerciantes, transportistas, productores, mineros y interesados en la reactivación de las compras del carbón, donde se dio a conocer que las tres uniones de productores y mineros están unidas, no como se creía hace días que había una división entre ellas.



“Es la lucha por la reactivación del carbón, no se distinguen uniones ni partidos políticos, no hay quien esté buscando sobresalir más que otro, estamos buscando la unidad para enfrentar la problemática general de la Región Carbonífera, tenemos que unirnos para sacar un buen resultado”, declaró el empresario sabinense.



Enrique Ibarra, miembro de la Canaco, quien fue seleccionado como encargado de la logística de la Caravana de Solidaridad, comento que es un problema general en el cual todos están buscando lo mismo, la solución para repuntar la economía que afecta todos.



La mega marcha se iniciara la mañana de hoy a las 9:00 horas en el paraje conocido como El Sauz, donde recorrerán hasta llegar a la Ganadera de Sabinas a las 10:00 y posteriormente seguirán hasta las plantas de CFE.





Salida



09:00 horas de El Sauz.



10:00 horas conferencia en Unión Ganadera.



11:00 horas salida a CFE en Nava.