Bloqueo de cuentas impide a García Luna tener defensa adecuada: abogado

Nueva York.- Genaro García Luna, ex Secretario de Seguridad Pública, compareció este martes ante la Corte de Federal del Distrito Este de Nueva York.



En audiencia, de acuerdo con el periodista del New York Times, Alan Feuer, los fiscales reiteraron que tienen "toneladas de evidencia" contra el ex funcionario, que incluyen documentos financieros, información de dispositivos electrónicos y material clasificado.



El Juez Brian Cogan determinó programar una nueva audiencia para el 2 de abril.



Los abogados del imputado, se indicó, informaron sobre el bloqueo de cuentas de su cliente y su familia en México, el cual le impide acceder a una planeación legal adecuada.



García Luna, detenido desde el 9 de diciembre pasado, enfrenta tres cargos por narcotráfico por supuesta protección al Cártel de Sinaloa cuando encabezó la SSP, en el sexenio de Felipe Calderón, y uno más por falsedad de declaración en su solicitud para naturalizarse estadounidense.



El 3 de enero, el ex Secertario se declaró inocente de los cargos, pero puede declararse culpable en cualquier momento del proceso, lo que le ahorraría todo el proceso del juicio y le daría oportunidad de recibir una pena relativamente reducida.