Blue Demon Jr. no se quitará la máscara en caso de ganar las elecciones

Ciudad de México.- La estrella de la lucha libre mexicana Blue Demon Jr. no permitirá que un puesto en la política le quite la máscara que ha defendido durante más de 35 años, y por ello su plan es ganar una alcaldía en Ciudad de México y gobernar en el anonimato.



“Esta máscara es mi primera piel. Con ella duro más horas que sin ella. La cara no te dice nada, las acciones es lo que van a hablar y representar. Nadie se acuerda de los políticos corruptos que le han hecho daño a los ciudadanos”, confesó este sábado a Efe.



Blue Demon Jr. es uno de los tres luchadores con el que el nuevo partido, Redes Sociales Progresistas (RSP), intenta ganar este año tres alcaldías de Ciudad México.



El Demonio Azul aspira a obtener la Gustavo A. Madero (GAM) sin revelar su rostro ni su nombre, ya que para un luchador mexicano la máscara es un legado sagrado y sólo la pueden perder en un combate.



Blue Demon Jr. es hijo adoptivo de Blue Demon señor, una leyenda de la lucha libre que durante la segunda mitad de los años 90 brilló en los cuadriláteros al protagonizar una rivalidad con El Santo, la figura mexicana por excelencia del pancracio.



El junior, quien aseguró residir desde siempre en la GAM, explicó que su padre estaría orgulloso de verlo en la política con la histórica máscara.