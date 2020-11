Blue Demon Jr. salta a la arena política; va con nuevo partido

Escuchar Nota

El luchador Blue Demon Jr. saltó a la arena política y, contrario a lo que se pudiera pensar por el color de su máscara, no lo hizo del lado del PAN, sino del nuevo partido Redes Sociales Progresistas (RSP), vinculado a la profesora Elba Esther Gordillo.Ambos serán encargados de diseñar planes y estrategias en favor de la ciudadanía, pues el partido tiene como objetivo impulsar la salud, la cultura y el deporte en lugar de tapizar las calles con propaganda política.Hoy comienza una nueva lucha ya no en un cuadrilátero, una lucha social en la cual nos vamos a inmiscuir e integrarnos. Le quiero dar las gracias a Pedro Pablo de Antuñano y Redes Sociales Progresistas por esta invitación porque ya se me quemaban las habas por estar en la política, ya quería hacer algo por resta delegación, crecí en esta delegación y sigo estando aquí" dijo Blue Demon Jr.El luchador aseguró que impulsará una organización llamada SSED, cuyas siglas son Salud, Seguridad, Educación y Deporte.Por su parte, Marín dijo que formar parte de RSP como Embajadora para la Mujer y la Familia será una oportunidad para apoyar a todas aquellas mujeres que sufren de violencia de género en México.Con Blue Demon Jr. ya son 3 enmascarados que se unen a RSP. La semana pasada se nombró a "Carístico" (Místico) como coordinador de la alcaldía Cuauhtémoc, y esta semana se unió "Tinieblas" como coordinador de Venustiano Carranza.En las filas del partido figura la excampeona de boxeo Mariana "La Barby" Juárez como coordinadora del deporte en la Ciudad de México.Con información de Excélsior