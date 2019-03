Blue Ignition, con más experiencia

Aunque de nuevo quedó en la orilla, el equipo saltillense Blue Ignition, representante del ITESM y patrocinado por General Motors de México, incrementó su experiencia en el concurso de robótica FIRST, cuya edición regional 2019 se realizó nuevamente en Monterrey.Ahora los boletos a la final del certamen a realizarse en Houston, Texas, del 17 al 20 de abril, fueron para los equipos Lambot, de la Prepa Tec de San Luis Potosí, y Botbusters, de la Prepa Tec de Monterrey, ambos patrocinados por GM, así como Sigma Robotics, de la Prepa Tec de Chihuahua.El equipo Cerbotix, del Colegio Cervantes de Torreón, patrocinado por Industrias Peñoles, también tuvo una destacada actuación.El equipo saltillense se mostró confiado y la comunicación entre los integrantes fue clave en el enfrentamiento, junto con el apoyo de sus mentores de Ingeniería de General Motors Ramos Arizpe, con quienes diseñaron y armaron su robot para participar en dicción del For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST).Se trata de la décimosegunda competencia de FIRST Robotics en México y el octavo regional en Monterrey, en donde participaron unos 40 equipos, entre ellos Blue Ignition. En las próximas semanas será los regionales de Santa Fe, en Ciudad de México y uno más en Torreón. Los ganadores tendrán su pase para la competencia mundial que tendrá lugar en Houston, Texas.David Rojas, director del Centro Regional de Ingeniería de General Motors de México en Toluca -empresa patrocinadora oficial del evento desde su fundación hace 30 años por Dean Kamen-, externó que participar en FIRST es parte de la responsabilidad social de GM, aportando a las sociedades donde tienen presencia con sus operaciones.Hasta hace 10 años, menos de 30% de los participantes en FIRST Robotics en el mundo era mujer. Actualmente, esta cifra alcance 48%, tanto en la cancha de juego como entre los voluntarios.De hecho, Rojas adelantó que las primeras dos voluntarias que ocuparán el cargo FIRST Technical Advisor (FTA) en la competencia mundial que tendrá lugar en Houston, son originarias de Monterrey, Nuevo León.“A través de estos 30 años de esfuerzo se ha logrado una mayor participación de las damas… antes aportaban más en las áreas de negocios, pero ahora entran más en la parte de ingeniería”, explicó.