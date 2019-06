‘BNB se tiene que regular’

Las plataformas digitales de servicios de hospedaje denominadas Bed and Breakfast (BNB) deberán cumplir con medidas de seguridad, protección civil, higiene, derechos del consumidor y participar en un piso parejo con los hoteleros tradicionales en materia de impuestos, aseguró Guadalupe Oyervides, secretaria de Turismo de Coahuila.Adelantó que en este momento se encuentran trabajando en un proyecto para que todos estos aspectos, además de sustentabilidad y responsabilidad ambiental, sean considerados dentro de una nueva legislación.“Piso parejo para todos, BNB es un tema que se tiene que regular. Lo tenemos que hacer por los motivos correspondientes… más que un tema de impuestos, es un tema de seguridad para el visitante”, mencionó.Aseguró que no tardarán más de una semana para presentar la propuesta, que abarcará un proyecto integral, que reformará hasta 70% de la Ley de Turismo.Marcelo Torres Cofiño, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, dijo que nadie se ha acercado para revisar el tema de los servicios BNB.“Honestamente no hemos tenido acercamientos, me parece que es importante regularlos, siempre pensando en los usuarios, en la ciudadanía… Existen algunos señalamientos por parte de los hoteleros respecto a los impuestos que corresponden a este sector, la seguridad y la calidad”, señaló.