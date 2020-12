‘Boba Fett’ podría quitar el protagónico a ‘Djarin’ en The Mandalorian

Escuchar Nota

Ciudad de México.- "Boba Fett" podría quitarle el protagonismo a "Din Djarin" en The Mandalorian, luego de que el actor Pedro Pascal tuvo algunas diferencias con el equipo creativo de la filmación de la segunda temporada.



En el plató se rumora que Pedro Pascal buscaba más tiempo en pantalla sin el casco de su personaje, "Din Djarin", mejor conocido como "Mando", e incluso trasciende que el personaje interpretado correría el peligro de abandonar la serie.



Sería reemplazado como figura principal por "Boba Fett", en tanto que los personajes no necesariamente tienen que llevar puestos sus cascos todo el tiempo informó Katee Sackhoff, quien participara en el episodio “The Heiress”.







Cabe señalar que también aumentaron los rumores sobre la relevancia de "Boba Fett" en The Mandalorian porque muchos esperaban que tuviera su propio spin-off luego de su sorprendente actuación y los seguidores de la serie opinan que "Boba Fett", interpretado por Temuere Morrison, estaría listo para tomar el lugar de "Din Djarin" como protagonista.







El próximo episodio y final de temporada de The Mandalorian llegará a Disney+ el próximo viernes, concluyendo el drama sobre lo que sucederá con Baby Yoda.